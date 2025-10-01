El Barça ya sabe quién le puede ganar la Champions

La noche empezó con una ruleta maravillosa de Lamine Yamal, un dominio del balón, del ritmo, del fútbol, de la escena; un desafío inicial en su duelo con Nuno Mendes que dejó boquiabiertos a los espectadores de Montjuïc y a los de todo el ... mundo. Este chico tiene un talento descomunal. Este chico lleva al fútbol a otro nivel. Luego está cualquier otra consideración sobre su familia o su personalidad, pero en cuanto a talento, en cuanto a luz y magia, no se puede hacer otra cosa que reconocer y agradecer la maravilla que encarna.

Barcelona 1-2 PSG Liga de Campeones | Fase liga (Jornada 2) Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García (Christensen, m.86), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, m.72); De Jong, Pedri (Bernal, m.79), Dani Olmo (Casadó, m.72); Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford (Lewandowski, m.72).

PSG: Chevalier; Achraf, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Fabián (Gonçalo Ramos, m.72), Vitinha, Joao Neves; Mbaye (Lucas Hernández, m.65), Mayulu (Kang-in Lee, m.80) y Barcola (Ndjantou, m.80). Goles: 1-0, m.19: Ferran Torres. 1-1, m.38: Mayulu. 1-2, m.90: Gonçalo Ramos.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a De Jong, Dani Olmo, Casadó, Lamine Yamal en el Barcelona y a Nuno Mendes, Achraf por el PSG.

A pesar del destello inicial de su estrella, el Barcelona tenía dificultades para jugar de tú a tú a los franceses, que dominaban todas las facetas del juego y llegaban con más peligro a la portería local que los de Flick al otro lado del campo. Nuno Mendes equilibraba la genialidad de Lamine Yamal con marcajes intensos y eficaces. Once atípico de Luis Enrique, de circunstancias, obligado por las bajas. Tampoco eran escasos los lesionados del Barça. Partido vibrante, agitado, los dos equipos querían lo mismo y lo perseguían con muchas ganas. El técnico asturiano, al que en Barcelona queremos tanto, vestía una horrible chaqueta gris claro.

Lamine Yamal definió una antológica asistencia con el exterior a Ferran y el valenciano se libró bien del portero pero Zabarnyi evitó el gol. No es que Ferran fallara estrepitosamente, pero si tuviera el mismo talento que su compañero sarraceno, el Barça se habría puesto por delante en el marcador.

No todos pueden ser genios y no ser un genio no significa no poder ser muy bueno, y a los pocos minutos Ferran lo demostró y se redimió marcando el primero asistido por Rashford, en una jugada menos exigente y más al alcance de sus posibilidades, que no son pocas, que quede claro.

Lamine continuó su particular y soberbio recital, sobre todo al primer toque. Más asistencias precisas e inmediatas que regates como el que había inaugurado la noche. El Barça empezaba a disputar a los franceses la hegemonía del juego con llegadas peligrosas e insistentes. Más peligrosa la delantera local que la visitante. De Jong debió ser expulsado por una falta por detrás a Nuno Mendes. No fue un robo, no fue una roja clarísima, pero sí una naranja subida de tono.

El PSG llegaba bien pero estaba muy poco fino delante. 'Muy poco fino' incluye una torpeza impropia de un campeón de Champions. En el 37, precisamente un segundón, Mayulu, rompió la gafada dinámica francesa y aprovechó la fenomenal carrera y asistencia de Nuno Mendes para empatar. A los pocos minutos Barcola pudo empatar pero chutó a las nubes, sólo ante Tec. El PSG volvía a dominar el juego, y a tener al Barça contra las cuerdas, pero remataba tan mal que era imposible que marcara. El Barça sufría para salir con el balón jugado, era inferior en casi todo pero lo poco que hacía delante era extremadamente peligroso porque sus delanteros eran claramente superiores a los contrarios. Luis Enrique le ganaba la partida a Flick pero Lamine Yamal era superior a Nuno Mendes.

El PSG volvió del descanso con todavía más fuerza y cerró al Barça en su área, y parecía cuestión de tiempo que, incluso con unos delanteros tan poco afinados, consiguiera marcar el segundo. Los de Flick se sentían superados pero de vez en cuando encendían la luz con ataques que no estaban tan lejos de conseguir su propósito. Resultaba hasta exótico lo mal que los franceses definían lo mucho y brillante que generaban, parecían espías soviéticos. Y hablando de fallar, lo que falló Dani Olmo fue como para devolverlo con un lazo a los alemanes. Lewandowski, Balde y Casadó entraron por Olmo: mal, Rashford: correcto, y Gerard Martín: ni fu ni fa. Marc Bernal –Flick lo puso en la tercera altura– sustituyó a Pedri. De nada sirvió, honda impotencia azulgrana, que se aferró inútilmente al empate.

Kang-in Lee chutó al palo y fue una más en el asedio francés, que finalmente resolvió Ramos con el segundo. El Barça ya sabe quién le puede ganar la Champions. La manifiesta inferioridad ante un colosal PSG, diezmado por las bajas, fue una dura, cruda advertencia.