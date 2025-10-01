Barcelona - PSG en directo hoy: partido de la Liga de Campeones

20:46 ¡Más de 3.000 aficionados del PSG en Barcelona! La ciudad preparó un amplio dispositivo policial de en torno a 300 agentes para controlar a los aficionados parisinos más radicales que han viajado a la capital catalana. Han llegado a Montjuic cantando y con bengalas. En la previa del partido han podido verse algunos lanzamientos de objetos entre ambas aficiones. Pero, por ahora, sin incidentes mayores.

20:41 Seguirá jugando Szczesny mientras Joan Garcia esté de baja La baja del de Sallent del Vallés se alargará algo más de un mes. Mientras, Flick confia en 'Tec'.

20:37 Y por parte de Luis Enrique...: Chevalier; Hakimi, Pacho, Zabarni, Nuno; Fabián, Vitinha, Joao Neves; Mbaye, Mayulu y Barcola. El técnico español ha podido alinear un once bastante titular pese a las bajas que tiene en ataque. Recordemos que no ha podido contar con Doué, Dembélé ni Kvara, habituales en ataque.

20:34 ¡Tenemos alineaciones! Empecemos por los locales: el Barça, con muchos cambios con respecto del último partido Szczesny; Gerard Martín, Cubarsí, Eric, Koundé; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Lamine y Ferran. Hasta cinco diferencias con respecto del once que presentó Flick el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. No tarda Lamine en volver a la titularidad, dejando a Lewandowski en el banquillo. Vuelve Cubarsí al once, por Araujo. Y Ferrán y Rahsford, cada vez más asentados de inicio.