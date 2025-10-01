Directo Fútbol
Barcelona - PSG en directo hoy: partido de la Liga de Campeones
liga de campeones
Sigue en directo el Barcelona - PSG , partido de la Champions, miércoles 1 de octubre
¡Más de 3.000 aficionados del PSG en Barcelona!
La ciudad preparó un amplio dispositivo policial de en torno a 300 agentes para controlar a los aficionados parisinos más radicales que han viajado a la capital catalana. Han llegado a Montjuic cantando y con bengalas. En la previa del partido han podido verse algunos lanzamientos de objetos entre ambas aficiones. Pero, por ahora, sin incidentes mayores.
Seguirá jugando Szczesny mientras Joan Garcia esté de baja
La baja del de Sallent del Vallés se alargará algo más de un mes. Mientras, Flick confia en 'Tec'.
Y por parte de Luis Enrique...:
Chevalier; Hakimi, Pacho, Zabarni, Nuno; Fabián, Vitinha, Joao Neves; Mbaye, Mayulu y Barcola.
El técnico español ha podido alinear un once bastante titular pese a las bajas que tiene en ataque. Recordemos que no ha podido contar con Doué, Dembélé ni Kvara, habituales en ataque.
¡Tenemos alineaciones! Empecemos por los locales: el Barça, con muchos cambios con respecto del último partido
Szczesny; Gerard Martín, Cubarsí, Eric, Koundé; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Lamine y Ferran.
Hasta cinco diferencias con respecto del once que presentó Flick el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. No tarda Lamine en volver a la titularidad, dejando a Lewandowski en el banquillo. Vuelve Cubarsí al once, por Araujo. Y Ferrán y Rahsford, cada vez más asentados de inicio.
¡¡¡Arrancamos con el Barça-PSG!!!
Muy buenas noches, sean bienvenidos a este auténtico partidazo en Montjuic que va a enfrentar al Barcelona con el Paris Saint Germain. Es el segundo partido de la fase de liga de esta edición de la Champions.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete