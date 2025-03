Barcelona - Oporto en directo hoy: partido de la Champions League, jornada 5 de la fase de grupos

El Barça no quiere sustos en el desenlace de su grupo de la fase de clasificación de la Champions League. Los de Xavi Hernández necesitan para ello ganar al Oporto en Montjuic, donde para recibir a los portugueses saldrán con un once formado por Iñaki Peña en portería, Cancelo, Íñigo Martínez, Araujo y Koundé en defensa, De Jong, Pedri y Gundogan por delante, con Raphinha, Joao Félix y Lewandowski en ataque.

El técnico tiene claro los errores que no se pueden cometer

Lo pita Montjuïc, como no podía ser de otra manera

No se lo creyó el brasileño, solo con que hubiera metido la puntita de la bota...

No es capaz de salir con el balón jugado ni de mantener posesiones largas

No olvidan su pasado madridista

Rechaza Iñaki Peña un disparo de Galeno pero no puede hacer nada ante el remate de Pepé, que recoge el rechace libre de marca...

Error de Diogo Costa al sacar un balón. Se la regala al Barcelona, la caza Pedri, que no remata bien y luego RAphinha la manda fueraaaaaa. Ocasión clarísimaaaaaaaaa, de las que no se pueden fallar

No está cómodo el Barcelona, que no acaba de encontrar la forma de desarbolar al Oporto. Se adelantaron los portugueses con un tanto de Pepé pero sin tiempo para que los lusos lo celebraran, empató Cancelo. Va a tener que retocar Xavi muchas cosas si quiere ganar el partido

No hay cambios en ninguno de los dos equipos

Le golpeó Iñigo Martínez en el tobillo. El árbitro no pito ni falta. Y hubo contacto

Agarra a Joao Felix y el árbitro no duda

"Me siento bien jugando en derecha o izquierda. Intento hacerlo lo mejor posible"

"Cuando los resultados no vienen la confianza no es la misma. Tenemos un grupo de gente adulta y madura, un grupo espectacular a nivel humano. Ahor descansar y a pesar en el partido ante el Atlético"

Con la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas me voy a despedir esperando que hayan disfrutado de la narración. Mañana más, que juegan Madrid y Sevilla. Venga, que ya queda menos para el fin de semana. Muy buenas noches y descansen... o no...