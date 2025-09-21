Fútbol
Barcelona - Getafe en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5
La Liga
Sigue en directo el Barcelona - Getafe, partido de la Liga de hoy, sábado 20 de septiembre
Raphinha cumple disputa hoy su partido número 150 con el Barcelona
"Le voy a renovar cualquier día de estos"
Las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, en DAZN sobre Bordalás: "Es un seguro de vida, un hombre que prepara los partidos como nadie. Le voy a renovar cualquier día de estos". De ganar hoy, los azulones se pondrían segundos.
Los jugadores ya calientan sobre el verde del Johan Cruyff
Y en el Getafe...
Soria, Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Rico, Milla, Mario Martín, Arambarri, Mayoral y Liso.
Bordalás opta por una defensa de cinco y repite once con respecto del partido anterior.
Los culés, todavía sin Lamine
También sufre las bajas de Gavi, Balde y Ter Stegen. Flick sienta a Rashford y pone de inicio a Lewandowski, como ya hizo ante el Newcastle. Varios medios catalanes apuntan a que la decisión del técnico alemán podría deberse a que el inglés ha llegado tarde a la concentración previa al encuentro.
Además, primera titularidad de Dani Olmo.
¡Tenemos onces!
En el Barça: Joan Garcia, Christensen, Eric, Martín, Koundé, De Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran y Lewandowski.
Cae una importante tromba de agua sobre el Estadio Johan Cruyff
El partido estará pasado por agua, y no se espera que las lluvias se detengan. Sin embargo, habrá partido.
¡Buenas noches y bienvenidos a este Barcelona-Getafe!
Los de Flick reciben a las 21 horas a los azulones, de nuevo, en el Estadio Johan Cruyff. El Barça vio cómo ayer el Madrid ganó al Espanyol y en caso de pinchar se quedaría a cinco puntos de los blancos. Ante él, el Getafe ha tenido un buen inicio de temporada: son séptimos con nueve puntos y vienen de ganar 2-0 al Oviedo.
