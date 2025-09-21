Suscribete a
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
1ª parte
Getafe
Getafe

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Domingo 21/09 21:00h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Estadi Johan Cruyff. Canal DAZN

Fútbol

Barcelona - Getafe en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

La Liga

Sigue en directo el Barcelona - Getafe, partido de la Liga de hoy, sábado 20 de septiembre

Barcelona - Getafe en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

Ricard López

20:56

Raphinha cumple disputa hoy su partido número 150 con el Barcelona

20:51

"Le voy a renovar cualquier día de estos"

Las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, en DAZN sobre Bordalás: "Es un seguro de vida, un hombre que prepara los partidos como nadie. Le voy a renovar cualquier día de estos". De ganar hoy, los azulones se pondrían segundos.

20:45

Los jugadores ya calientan sobre el verde del Johan Cruyff

20:41

Y en el Getafe...

Soria, Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Rico, Milla, Mario Martín, Arambarri, Mayoral y Liso.

Bordalás opta por una defensa de cinco y repite once con respecto del partido anterior.

20:35

Los culés, todavía sin Lamine

También sufre las bajas de Gavi, Balde y Ter Stegen. Flick sienta a Rashford y pone de inicio a Lewandowski, como ya hizo ante el Newcastle. Varios medios catalanes apuntan a que la decisión del técnico alemán podría deberse a que el inglés ha llegado tarde a la concentración previa al encuentro.

Además, primera titularidad de Dani Olmo.

20:33

¡Tenemos onces!

En el Barça: Joan Garcia, Christensen, Eric, Martín, Koundé, De Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran y Lewandowski.

20:19

Cae una importante tromba de agua sobre el Estadio Johan Cruyff

El partido estará pasado por agua, y no se espera que las lluvias se detengan. Sin embargo, habrá partido.

20:13

¡Buenas noches y bienvenidos a este Barcelona-Getafe!

Los de Flick reciben a las 21 horas a los azulones, de nuevo, en el Estadio Johan Cruyff. El Barça vio cómo ayer el Madrid ganó al Espanyol y en caso de pinchar se quedaría a cinco puntos de los blancos. Ante él, el Getafe ha tenido un buen inicio de temporada: son séptimos con nueve puntos y vienen de ganar 2-0 al Oviedo.

