Barcelona - Getafe en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

20:56 Raphinha cumple disputa hoy su partido número 150 con el Barcelona

20:51 "Le voy a renovar cualquier día de estos" Las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, en DAZN sobre Bordalás: "Es un seguro de vida, un hombre que prepara los partidos como nadie. Le voy a renovar cualquier día de estos". De ganar hoy, los azulones se pondrían segundos.

20:45 Los jugadores ya calientan sobre el verde del Johan Cruyff

20:41 Y en el Getafe... Soria, Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Rico, Milla, Mario Martín, Arambarri, Mayoral y Liso. Bordalás opta por una defensa de cinco y repite once con respecto del partido anterior.

20:35 Los culés, todavía sin Lamine También sufre las bajas de Gavi, Balde y Ter Stegen. Flick sienta a Rashford y pone de inicio a Lewandowski, como ya hizo ante el Newcastle. Varios medios catalanes apuntan a que la decisión del técnico alemán podría deberse a que el inglés ha llegado tarde a la concentración previa al encuentro. Además, primera titularidad de Dani Olmo.

20:33 ¡Tenemos onces! En el Barça: Joan Garcia, Christensen, Eric, Martín, Koundé, De Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran y Lewandowski.

20:19 Cae una importante tromba de agua sobre el Estadio Johan Cruyff El partido estará pasado por agua, y no se espera que las lluvias se detengan. Sin embargo, habrá partido.