FC Barcelona
1ª parte
Getafe
LaLiga EA Sports. Jornada 5 Domingo 21/09 21:00h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Estadi Johan Cruyff. Canal DAZN

Fútbol

Barcelona - Getafe, estadísticas del partido

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Getafe, de la jornada 5

FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-3-3
  1. Joan Garcia
    Portero    13
  2. Koundé
    Defensa    23
  3. Eric Garcia
    Defensa    24
  4. Christensen
    Defensa    15
  5. Gerard Martín Langreo
    Defensa    18
  6. Pedri
    Centrocampista    8
  7. De Jong
    Centrocampista    21
  8. Dani Olmo
    Centrocampista    20
  9. Raphinha
    Delantero    11
  10. Lewandowski
    Delantero    9
  11. F. Torres
    Delantero    7
13
23241518
82120
1197
13
17222316
658
923
Getafe

GET

Entrenador:
José Bordalás5-3-2
  1. 13David Soria
    Portero
  2. 17Kiko Femenía
    Defensa
  3. 2Djené
    Defensa
  4. 22D. Duarte
    Defensa
  5. 3Abdel Abqar
    Defensa
  6. 16Diego Rico
    Defensa
  7. 6Mario Martín
    Centrocampista
  8. 5Luis Milla
    Centrocampista
  9. 8Arambarri
    Centrocampista
  10. 9Mayoral
    Delantero
  11. 23Adrián Liso
    Delantero
Estadísticas
72.5%FC BarcelonaBAR
27.5%GETGetafe
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
25 Pases correctos 8
3 Pases fallados 3
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
1 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Comentarios
