Fútbol
Barcelona - Getafe, estadísticas del partido
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Barcelona - Getafe, de la jornada 5
BAREntrenador:
Hansi Flick4-3-3
GETEntrenador:
José Bordalás5-3-2
Estadísticas
72.5%BAR
27.5%GET
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
25 Pases correctos 8
3 Pases fallados 3
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
1 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
