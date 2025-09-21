El Barça es muy superior a sus rivales

Con la infracción, el incumplimiento y el «aquí no pasa nada» normalizados, el Barcelona volvió ayer a saltarse las normas que incumben a todos menos a este club acostumbrado a vivir en la excepción, en la trampa, en el engaño, y a que todo el ... mundo lo acepte, desde sus socios hasta los estamentos deportivos, pasando por el mismísimo Gobierno. El club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros, el club que ha cerrado sus últimos ejercicios con tanta ingeniería contable que ni sus auditores a sueldo han podido tragarlas, el club que ha inscrito a varios de sus jugadores por decreto político, contra la negativa de La Liga y de las normas que los demás equipos no tienen más remedio que cumplir, jugó ayer su segundo partido en un estadio con una capacidad inferior a la mínima exigida y con un VAR de quita y pon. Es un escándalo o mejor dicho, tendría que ser un escándalo, pero hay unas normas para todos y otras para el Barça. Y no se engañen: no es por culpa de Laporta. Laporta es la causa, o el causante. La culpa es de toda España, que ha aceptado que así sea. Lo ha aceptado y lo ha blanqueado.

Rashford castigado por un leve retraso, Lamine Yamal llegó tarde a su asiento, como si supiera que igualmente Ferran iba a fallar la primera con un remate sin garra. El Barça empezó mandando, con ritmo, el Getafe resistía pero desgastándose, y Ferran que había fallado la primera no falló la segunda y marcó elevando una muy vistosa asistencia de espuelas de Dani Olmo. Muy rápido el Barça, muy preciso, muy superior a un rival que suele ser muy pegajoso y contra el que tiene un especial mérito marcar de jugadas tan trenzadas.

El Getafe esperaba tener algo para correr a la contra pero el Barça administraba con madurez su ventaja, ataques largos, medidos, pensados. Sin precipitarse, sin pérdidas de balón innecesarias, defendiendo con responsabilidad; y desesperando a Bordalás, que entraba en estériles disputas con De Burgos Bengoetxea, ese árbitro que insultó al Madrid el día antes de pitar la final de Copa y tampoco pasó nada.

¿Era imposible el empate? No. Pero daba la sensación de que igualmente el Barça marcaría los goles que le hicieran falta. Ferran no esperó a que hiciera falta y marcó el segundo en el 34. Imposible en el fútbol no hay nada -qué frase- pero la noche pareció quedar más que decantada. Muy buena asistencia de Éric García, que fue quien marcó la diferencia cualitativa en el gol.

El gran portero que es David Soria evitó que la velada fuera más amarga para su equipo con algunas paradas notables, el travesaño hizo también lo suyo evitando momentáneamente el hat-trick de Ferran. Los castigos duran poco, y es lo razonable, en este equipo mágico y Rashford salió a calentar antes del descanso.

Raphinha había acabado la primera parte demasiado excitado, y amonestado, y Flick hizo bien en darle descanso. Rashford, indultado. Bordalás, tres cambios, cambio de dibujo, bandas más abiertas, más ocupadas, sirvió el revulsivo a su equipo para volver al partido. Más nervio, más intención que en el primer tiempo. Muñoz casi marca de una estética parábola. Siempre atento, seguro, el portero del Barça. Duarte obligó a Joan García a estirarse. Dani Olmo lento, legañoso tras el descanso.

La presión del Getafe funcionaba, al Barça le costaba mucho más salir de su campo, pero el empate continuaba pareciendo una empresa improbable. El 3 a 0 no tanto y Dani Olmo lo marcó en el 62, aprovechando una tensa asistencia de Rashford. Pasaban los minutos, caía lenta e incesante la lluvia sobre el Johan Cruyff y los días de bochorno en Barcelona parecían llegar en la víspera de la llegada del otoño. Absurdas protestas del banquillo rival, el segundo entrenador del Getafe fue expulsado.

Araujo entró por Gerard Martín. David Soria continuó salvando a su equipo de una goleada. Joan García paró cualquier cosa sin despeinarse. Partido bien resuelto por el Barça de principio a fin, buen juego ante un rival incómodo, pocas concesiones. Muy serios, muy profesionales los de Flick. El PSG tendrá que jugar a un gran nivel para rascar algo en Montjuic.