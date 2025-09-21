Suscribete a
barcelona 3 - 0 getafe

El Barça es muy superior a sus rivales

la liga | jornada 5

Partido bien resuelto por el Barça de principio a fin, buen juego ante un rival incómodo, pocas concesiones

Un gol tras 679 días y Pogba de mejor amigo: la sanación de Ansu Fati en Mónaco

Ferran celebra su primer gol ante el Getafe
Salvador Sostres

Con la infracción, el incumplimiento y el «aquí no pasa nada» normalizados, el Barcelona volvió ayer a saltarse las normas que incumben a todos menos a este club acostumbrado a vivir en la excepción, en la trampa, en el engaño, y a que todo el ... mundo lo acepte, desde sus socios hasta los estamentos deportivos, pasando por el mismísimo Gobierno. El club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros, el club que ha cerrado sus últimos ejercicios con tanta ingeniería contable que ni sus auditores a sueldo han podido tragarlas, el club que ha inscrito a varios de sus jugadores por decreto político, contra la negativa de La Liga y de las normas que los demás equipos no tienen más remedio que cumplir, jugó ayer su segundo partido en un estadio con una capacidad inferior a la mínima exigida y con un VAR de quita y pon. Es un escándalo o mejor dicho, tendría que ser un escándalo, pero hay unas normas para todos y otras para el Barça. Y no se engañen: no es por culpa de Laporta. Laporta es la causa, o el causante. La culpa es de toda España, que ha aceptado que así sea. Lo ha aceptado y lo ha blanqueado.

