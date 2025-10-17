Suscribete a
Regreso al Camp Nou, el dinero por encima de los sentimientos

«El terreno emocional al que Laporta intenta llevar cualquier asunto, para sacar ventaja, tiene siempre una traducción contable»

«Messi no tendrá ninguna relación con el Barça mientras Laporta sea presidente»

En el Camp Nou, en obras AFP
Salvador Sostres

El día del PSG, el Barça facturó 4,5 millones de euros con la venta de entradas para el partido. Medio millón son gastos. El resultado en el marcador fue una derrota, pero en la caja la victoria fue notable: cuatro millones de euros de ... ganancias por poner a 50.000 personas en Montjuic. Abrir el nuevo Camp Nou no costaría menos del medio millón que cuesta abrir Montjuic, pero los ingresos se reducirían a la mitad. Por este motivo Laporta no querrá volver al nuevo estadio hasta que el aforo permitido sea de por lo menos 45.000 personas.

