Fútbol

Pedri, el futbolista innegociable

Pedri es el eje central del Barça, que recibe al Girona, y la selección: ha jugado el 94% de los minutos del curso

Pedri, durante el España - Bulgaria del pasado martes
Pablo Lodeiro

Ya finalizado el parón de selecciones y con España a centímetros de conseguir la clasificación para el Mundial de 2026, excelente su salud en los duelos ante Georgia (2-0) y Bulgaria (4-0), es Pedri González, solo 22 años, el hombre ... del momento. Desde Baena hasta De la Fuente, pasando por Mario Suárez en los micrófonos de TVE o los aficionados de Elche y Valladolid, todos se rinden al paso del canario, imperial su fútbol tanto en el combinado nacional como en el Barcelona, obligados ambos conjuntos a exprimirlo al máximo para darle sentido a su existencia. De hecho, ha jugado el 94% de los minutos a los que ha optado esta temporada, un total de 1.098 repartidos en ocho partidos de Liga, dos de Champions y cuatro de clasificación para la cita mundialista, donde ha conseguido tres goles y una asistencia.

