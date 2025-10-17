Suscribete a
Contragolpe

Expediente Pubill

«Medallista olímpico y tras dos temporadas magníficas en el Almería, el catalán parecía el relevo idóneo»

Los malditos vicios fuera de casa del Atlético

Pubill, con Miguel Ángel Gil
Nicolás Álvarez Tólcheff

El enigma de Marc Pubill, el porqué de que un jugador con un excelente presente y de gran proyección y al que se supone que se ha fichado para ocupar el puesto de lateral derecho del Atleti esta temporada apenas haya jugado, está por ... descubrir. Medallista olímpico y tras dos temporadas magníficas en el Almería, el catalán parecía el relevo idóneo. Llorente no es defensa, aunque pueda jugar hasta de portero. Nahuel Molina cada día ofrece menos garantías. Parece que el club intentó desprenderse de él, pero todos sus intentos resultaron fallidos.

