El enigma de Marc Pubill, el porqué de que un jugador con un excelente presente y de gran proyección y al que se supone que se ha fichado para ocupar el puesto de lateral derecho del Atleti esta temporada apenas haya jugado, está por ... descubrir. Medallista olímpico y tras dos temporadas magníficas en el Almería, el catalán parecía el relevo idóneo. Llorente no es defensa, aunque pueda jugar hasta de portero. Nahuel Molina cada día ofrece menos garantías. Parece que el club intentó desprenderse de él, pero todos sus intentos resultaron fallidos.

Otro caso digno de estudio es el de Carlos Martín. Destacado canterano y colchonero acérrimo, ha tenido que hacer la mili en Miranda de Ebro y Vitoria antes de incorporarse a la primera plantilla, aunque se especulaba con una nueva cesión este año. Afortunadamente se ha quedado en el equipo, en el que cabe esperar se aprovechen al máximo sus potencialidades, que no son pocas: rapidez, polivalencia y excelente disparo.

Habría que contar con alguien de la talla de Hércules Poirot, del comisario Maigret, de Sherlock Holmes o del estadounidense Perry Mason para resolver estos misterios. Tal vez valdría con los televisivos tenientes Colombo y Koyak, jefe McCloud o investigador de seguros Banacek (pronunciado Banaché), de la hilarante canción Los cuatro detectives, de Pepe Da Rosa.

Todavía hay misterios dentro del Atleti y en las altas esferas aún más insondables. Grandísimo fichaje de Mateu Alemany, del que todo el mundo habla maravillas. Ha triunfado en todos los clubes por los que ha pasado: Mallorca, Valencia y Barcelona. ¿Alguien puede creer que haya venido para ser el segundo de Carlos Bucero? ¿No será un hombre clave en el futuro del club? ¿Se ha producido ya esa venta del 51 % a un fondo americano, del que algunos periódicos se han hecho eco? ¿Sería el mallorquín el hombre fuerte en el que delegaran la gestión deportiva los futuros dueños? Los clubes sometidos a la ley de sociedades anónimas deportivas corren muchos riesgos, y en cualquier caso es bueno que en el Atleti se cree un buen equipo gestor en todos los ámbitos.

Fútbol moderno. Diferente al anterior. Menos sentimiento y más negocio. La Supercopa en Arabia y los partidos en Miami. «No llores porque ya se terminó: sonríe porque sucedió.