La negativa a retrasar el debut del Madrid desata una guerra Tebas - AFE

Faltan casi tres semanas para que dé comienzo la Liga y la polémica ya está servida después de que el Juez Único haya desestimado el recurso interpuesto por el Real Madrid para retrasar el partido ante Osasuna, correspondiente a la primera jornada del ... torneo doméstico, y haya justificado que este se dispute el martes 19 de agosto. Este órgano jurídico considera que no hay causa de fuerza mayor ni ninguna reglamentación que establezca que los futbolistas deban disponer de un mínimo de tres semanas de pretemporada, algo que defiende tanto la AFE como el club madridista. De esta forma, los blancos tendrán solo dos semanas de preparación antes de su debut en el campeonato, situación que ha indignado en el Santiago Bernabéu.

«En lugar de responder a nuestro escrito, nos encontramos con que LaLiga presentó de forma unilateral la propuesta de calendario a la RFEF, que a su vez lo aprobó sin que incluyera nuestra firma, como recoge el Convenio Colectivo», denunciaba ayer David Aganzo en una entrevista en 'As' en la que el presidente del sindicato de futbolistas lamentó el incumplimiento por parte de la patronal del fútbol de un acuerdo verbal, previo al Mundial de Clubes, alcanzado entre Real Madrid, Atlético de Madrid, AFE y el organismo dirigido por Javier Tebas.

LaLiga, según AFE, acordó en mayo con Carvajal y con Koke, capitanes de los dos conjuntos españoles participantes en el Mundial de Clubes, que su estreno en el campeonato liguero se retrasaría una semana si alcanzaban las semifinales del torneo. De hecho, AFE asegura que remitió el pasado 16 de mayo un escrito a la patronal aceptando su propuesta de comenzar la competición el fin de semana del 16-17 de agosto, pero incluyendo esa apostilla. El sindicato que preside Aganzo asegura que incluso propuso la disputa de un derbi madrileño en la primera jornada para que el trastorno resultara mínimo. Ese acuerdo respetaba los 21 días de vacaciones obligatorios para los jugadores y permitía tres semanas de pretemporada. Unas acusaciones que fueron desmentidas a última hora de la tarde de ayer desde LaLiga. «No existió ningún acuerdo previo con el director de Competiciones de LaLiga sobre un eventual aplazamiento de la primera jornada en caso de que Real Madrid o Atlético de Madrid accedieran a la fase final del Mundial de Clubes», aseguró el organismo presidido por Tebas a través de un comunicado. «Nuestra postura quedó clara en la intervención del presidente Tebas durante la junta de Primera división celebrada el día 22 de mayo de 2025, en la que se aprobó el calendario de competición de la temporada 2025-26», añadió la patronal en su nota, remitiéndose a la transcripción del acta de aquel día.

Para defender el estreno liguero del Madrid el martes 19 de agosto, Tebas se ampara en que los futbolistas no ven recortados sus días de vacaciones y en que no existe ninguna reglamentación sobre el periodo de pretemporada que deben tener los clubes antes del comienzo del campeonato. Además, recuerda que ni la Ligue 1 francesa ni la Premier inglesa han aplazado el debut de PSG y Chelsea (ambos el 17 de agosto), los dos finalistas del pasado Mundial de Clubes. Al conjunto presidido por Florentino Pérez aún le queda la posibilidad de recurrir ante Apelación y el TAD la decisión del Juez Único de Competición. En su escrito de ocho páginas, José Alberto Peláez explica que no se da la circunstancia de fuerza mayor que establece el Reglamento General para un aplazamiento puesto que la plantilla del conjunto blanco no se reduce a menos de once jugadores y, además, el Mundial de Clubes era un torneo previsto en el calendario.

El Real Madrid quedó eliminado el pasado 9 de julio en las semifinales ante el PSG (4-0), por lo que los jugadores blancos, que el lunes comenzarán la pretemporada, habrán disfrutado de los 21 días de vacaciones ininterrumpidas recogidos en el Convenio. La polémica surge con el tiempo de preparación hasta el primer partido oficial, ya que el primer entrenamiento ordenado por Xabi Alonso es el 4 de agosto y hasta el estreno liguero solo habrá dos semanas de preparación. Un tiempo insuficiente a tenor de lo que recomienda la FIFA, que estipula que los equipos deberían realizar un mínimo de 4 o 5 semanas de pretemporada. Una sugerencia perversa teniendo en cuenta que es el organismo presidido por Gianni Infantino el organizador de un Mundial tras un denso calendario plagado de partidos nacionales e internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Esta condensación de encuentros y de poco descanso abre el debate sobre la salud de los futbolistas y cuestiona la conveniencia de saturar el mercado audiovisual con tantos partidos y competiciones. De hecho, AFE está valorando denunciar el actual convenio antes de que acabe (el 30 de junio de 2026) para así forzar la mesa de negociación y empezar a abordar este asunto cuanto antes. El sindicato también tiene previsto mantener conversaciones con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que entre a formar parte de la Ley del Deporte al entender que se produce una vulneración de los derechos de los trabajadores según el Estatuto de Trabajadores.

Osasuna, el rival en la primera jornada, no ponía impedimentos a un aplazamiento del partido ante el Real Madrid, pero esa 'ayuda' tampoco ha condicionado a Tebas ni al Juez de Competición. Así, el conjunto blanco comenzará el próximo lunes la pretemporada, en la que, hasta el momento, solo tiene un amistoso cerrado (ante el WSG Tirol, el 12 de agosto en la ciudad austriaca de Innsbruck) para comprobar el estado de sus jugadores de cara al encuentro inaugural en el Bernabéu ante los navarros.

Pese al escaso tiempo del que dispone el Real Madrid para preparar el curso, diferentes expertos consultados por ABC coinciden en que no es excusa para no afrontar el encuentro ante Osasuna en óptimas condiciones. «Lo ideal es tener más tiempo de preparación. Dos semanas es un periodo apretado, pero es suficiente para que el equipo esté bien», explica a ABC Paco Seirul.lo, preparador físico del Barcelona durante más de 45 años y reconocido profesor en la materia.

«Para eso está el preparador físico en los clubes. En momentos como este que atraviesa el Real Madrid es cuando se justifica su presencia y su trabajo, porque es el que conoce los ciclos, cargas y necesidades de cada futbolista de los que tiene a su cargo», defiende Seirul.lo, que asegura que una de las claves para alargar la preparación y minimizar el impacto de regresar tan pronto es «comenzar a realizar ejercicios en la última semana de vacaciones; lo ideal es que cada futbolista haya recibido un plan personalizado para ir haciendo diferentes actividades y tener el trabajo adelantado cuando lleguen al primer entrenamiento con el equipo».

Seirul.lo, no obstante, advierte que «el tener un nuevo entrenador y preparador físico puede afectar, es un hándicap para el futbolista», aunque entiende que «el preparador saliente le habrá dejado anotaciones y consignas al nuevo para facilitar la adaptación de los jugadores y la posibilidad de alcanzar lo más rápido posible su nivel más alto». El preparador físico hace referencia a los ritmos circadianos, importantes en los deportistas de élite. «Son ciclos biológicos de aproximadamente 24 horas que regulan los procesos físicos, mentales y conductuales de las personas y, en este caso, de los futbolistas. Estos ritmos son influenciados por la luz y la oscuridad, y son controlados por el 'reloj biológico' interno del cuerpo. En los humanos, estos ritmos afectan principalmente los patrones de sueño, la temperatura corporal, la producción de hormonas y otros procesos fisiológicos. Como el cuerpo tiene memoria, el jugador tiene que tratar de adaptarse lo más rápidamente posible para poder competir al máximo».

Y termina haciendo una comparación: «Esto es como un hogar, en el que la madre es la que genera los ciclos y los ritmos, imponiendo las horas de la comida y la cena, la hora de irse a dormir y descansar... Cuando el hijo se emancipa o se va de casa debe adaptarse a unos ciclos nuevos. En el caso del Madrid, que ha cambiado de preparador físico, es similar». Pero deja claro: «Cuando hay un modelo de club, e imagino que en el Madrid lo hay, no debe haber excesivos problemas porque todo está documentado y la forma de trabajar es la misma esté quien esté».