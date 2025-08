Gonzalo Miró se moja ante la última guerra del Real Madrid con LaLiga: «Nadie se lleva las manos a la cabeza»

El Real Madrid - Osasuna de la jornada inaugural de Primera División se jugará el 19 de agosto, a no ser que el Comité Nacional de Segunda Instancia acabe dando la razón al conjunto blanco, lo cual no parece probable.

En la tarde del jueves el Juez Único de Competiciones Profesionales emitió una resolución desfavorable a los intereses del Real Madrid, que había solicitado el aplazamiento del partido toda vez que los pupilos de Xabi Alonso acabaron su participación en el Mundial de Clubes el 9 de julio, a las puertas de la final.

El Madrid alegaba una causa de fuerza mayor para tratar de convencer al Juez, pero este argumentó que en ningún caso puede considerarse como tal al conocerse las fechas del torneo con suficiente antelación.

Además, sostiene que no hay normativa alguna que regule que el Real Madrid debe gozar de, al menos, tres semanas de preparación, que es lo que reclama el club. En este sentido, cabe señalar que los blancos comenzarán la pretemporada el lunes 4 de agosto, por lo que jugarán su primer partido oficial del curso apenas quince días después.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 1 en #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/4sOl602EMo — LALIGA (@LaLiga) July 5, 2025

La visión de Gonzalo Miró

Una vez el Real Madrid fue avanzando rondas en el Mundial de Clubes se veía venir este nuevo conflicto entre la entidad que preside Florentino Pérez y LaLiga. La patronal fijó el horario de este encuentro el 5 de julio, el mismo día —aunque unas horas antes— de que el Madrid jugara los cuartos de final ante el Dortmund. Al apear a los alemanes, el Madrid iba a continuar en Estados Unidos, al menos, otros cuatro días... pero pudieron ser más si no hubiera caído ante el PSG en semis.

«Es una semana, tiene todo el sentido del mundo» Gonzalo Miró

«Aquí el Madrid está pidiendo empezar una semana más tarde, no tres meses. No pide empezar la liga en noviembre. Es una semana, tiene todo el sentido del mundo. Nadie se lleva las manos a la cabeza», opina Gonzalo Miró, conocido seguidor del Atlético de Madrid, en El Partidazo de la Cadena COPE.

Aunque Miró se pone del lado del Real Madrid en esta nueva guerra, es consciente de que la solución no pasaba por el Juez. «Si LaLiga no lo permite es por rencillas que tienen entre ellos. El Juez se metería en temas que no le compete, no es su competencia esa. Yo soy el Juez y no es mi película. Si soy el Juez, pensaría 'arréglenlo ustedes'».

Por lo tanto, Gonzalo Miró sabe que, en caso de existir una relación cordial entre el Real Madrid y LaLiga esto se habría solucionado. «Uno le está inflando las bolas al otro con una cosa, y el otro le dice ahora 'pues como tú me estás inflando las bolas con esto, yo ahora no te voy a ayudar en esto'», finaliza.