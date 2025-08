Gil Marín: «El partido ante el Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo para el resto de la temporada»

«El equipo compitió muy bien hasta la semana del partido de Champions contra el Real Madrid. El partido previo contra el Getafe ya dio signos de lo que representaba para el vestuario. Terminó mal por tener la cabeza en otro partido desde el inicio de la segunda parte. El partido ante el Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada», declaró Gil Marín.

«Yo me sentía exactamente igual. Me costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía, pero mi posición en el club me obligaba a ponderar cualquier decisión. Nunca se hubiera repetido el partido, nunca se hubiera podido cambiar el resultado. El fútbol es un deporte de aciertos y errores. Y solo aciertan y se equivocan los que toman decisiones: jugadores, técnicos, árbitros y dirigentes. Acabamos de ver en la Eurocopa femenina una jugada en la que se decidió repetir el penalti. ¿Nos alivia a los atléticos? Por supuesto que no, pero así se construye un fútbol mejor», agregó.

Además, el CEO del club madrileño hizo un análisis rápido de la actuación del equipo en el Mundial de Clubes. «Supuso un orgullo ver al Atleti representando a nuestro fútbol como uno de los dos únicos clubes españoles. Porque sabía que para participar había que conseguir previamente, durante cuatro años, sumar más puntos en competiciones europeas que el Barça, y esto era muy difícil. Posteriormente, volvimos a sentir la frustración después de ganar dos partidos de los tres de la fase de grupos. Teníamos previsto esos puntos para pasar a octavos, pero el golaveraje contra el PSG nos hizo demasiado daño. En cualquier caso, fue una experiencia bonita que contribuyó a seguir haciendo crecer la imagen del Atleti en el mundo y el cariño de muchísimos aficionados americanos», confesó Gil Marín.

El Atlético está siendo sin lugar a dudas uno de los protagonistas del actual mercado de verano, ilusionando a los aficionados con los fichajes ya materializados de David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada.

«Creemos firmemente que estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Somos ambiciosos, tomamos riesgos, hemos incorporado e incorporaremos nuevos socios dispuestos a invertir capital, que es necesario para seguir creciendo en lo deportivo, en lo social y en infraestructuras. Tomamos la decisión de renovar y rejuvenecer el primer equipo. Llevábamos unos años con un muy buen grupo de jugadores, pero tocaba hacer cambios. Muchos han dejado el club en estas dos últimas temporadas y a todos ellos, de corazón, quiero darles las gracias por su esfuerzo y compromiso con el club, declaró Gil Marín a los medios oficiales del Atlético», declaró el consejero delegado colchonero sobre los cambios en la plantilla de cara a la próxima temporada.