fútbol americano

Épica victoria de los Dolphins y un Bernabéu casi hasta los topes: la NFL se va de Madrid con un sobresaliente

Los de Miami se imponen en el tiempo extra (16-13) en medio de un ambiente festivo excepcional

6.100 kilómetros por un partido

Jaylen Waddle, de los Dolphins, celebra una acción defensiva

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro

La NFL coronó una semana trepidante y su desembarco en España con espectáculo muy digno en el Santiago Bernabéu. Los Miami Dolphins, equipo local, se impusieron en el tiempo extra a los Washington Commanders (16-13) gracias a un genial disparo de ... Patterson. Épico encuentro que estuvo coloreado por actuaciones en directo de Daddy Yankee y Bizarrap, por una buena cantidad de material pirotécnico y por un ambiente festivo y familiar difícil de verse replicado en otras disciplinas deportivas. Además, el feudo blanco rozó el lleno con 78.600 butacas ocupadas de las 84.000 disponibles. Este era un exámen para decidir si la liga estadounidense conseguía echar raíces en nuestro país. Con lo vivido este domingo, la respuesta es un rotundo sí.

