Vocabulario para entender un partido de fútbol americano

El fútbol americano puede parecer un deporte complicado de entender para quienes lo ven por primera vez. Entre jugadas específicas, posiciones específicas y palabras en inglés, seguir un partido se puede convertir hasta en un reto para el espectador. Así que, para poder disfrutar mejor ... el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders sin perderte ningún detalle, vamos a desarrollar una lista con los términos más utilizados en el campo.

Touchdown

Es la jugada más celebrada por parte de los aficionados y ocurre cuando un jugador cruza la zona de anotación del rival con el balón o lo recibe dentro de ella. Vale 6 puntos.

Quarterback

Es el mariscal de campo, el líder del ataque de su equipo. Es el jugador que lanza el balón, traslada las jugadas a sus compañeros y, en la mayoría de los casos, es la estrella del equipo.

Down

Cada ataque tiene cuatro intentos (downs) para avanzar al menos 10 yardas. Si lo consiguen, reciben cuatro nuevos intentos y si fallan le dan el balón al rival.

Field Goal

Si un equipo no consigue un touchdown, pero está cerca de los palos del rival, puede chutar el balón entre los postes para sumar 3 puntos.

Intercepción

Acción en la que un jugador defensivo atrapa un pase destinado a un receptor ofensivo. Es una acción que puede cambiar un partido en segundos.

Sack

Ocurre cuando la defensa logra derribar al quarterback antes de que pueda lanzar el balón. También es una de las jugadas más celebradas por parte de los aficionados.

Kickoff

Es la patada inicial con la que empieza el partido o cada mitad, así como la forma de reiniciarlo después de una anotación.

Huddle

Es el famoso 'círculo' donde los jugadores atacantes se reúnen para escuchar la jugada que ordena el quarterback.

Con estas palabras clave, cualquier aficionado puede empezar a entender la dinámica de un partido de fútbol americano para poder disfrutarlo.