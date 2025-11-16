Suscribete a
ABC Premium

Vocabulario para entender un partido de fútbol americano

Conoce las palabras claves para seguir con todo detalle el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu

De las 58 'cheerleaders' a las cinco toneladas de equipaje: las cifras del gran desembarco yanqui en Madrid

Carteles promocionales del partido entre Miami Dolphins y los Whashington Commanders
Carteles promocionales del partido entre Miami Dolphins y los Whashington Commanders Reuters

M. Merinero / P. Lodeiro

El fútbol americano puede parecer un deporte complicado de entender para quienes lo ven por primera vez. Entre jugadas específicas, posiciones específicas y palabras en inglés, seguir un partido se puede convertir hasta en un reto para el espectador. Así que, para poder disfrutar mejor ... el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders sin perderte ningún detalle, vamos a desarrollar una lista con los términos más utilizados en el campo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app