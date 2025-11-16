Suscribete a
nfl en madrid

6.100 kilómetros por un partido

Aficionados de todas las partes del mundo colorean de azul y rojo en centro de la capital de España

El fútbol americano vuelve al Bernabéu 67 años después

Seguidores de los Commanders en Cibeles
Seguidores de los Commanders en Cibeles reuters

Manuel Merinero y Pablo Lodeiro Fernández

Ahoras para la explosión final, el histórico duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders que devolverá el fútbol americano al Santiago Bernabéu 67 años después, la colonización de la NFL en Madrid es total. El centro de la capital, aunque un poco desmejorado ... por la lluvia, luce como un parque de atracciones en el que destacan los cascos gigantes instalados en la Cibeles o las actividades orquestadas en Príncipe Pío. Sin embargo, donde más efervescente se vuelve la situación es en las calles. El español desaparece para dar paso al inglés, al alemán o incluso al suizo, al italiano o al francés. No hay rastro del fútbol europeo e incluso José Luis, uno de los vendedores más conocidos de artículos del Real Madrid y del Atlético, ha diseñado unas bufandas para conmemorar el encuentro entre los de Florida y del Distrito de Columbia.

