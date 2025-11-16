Suscribete a
Blindaje inédito en la Castellana: «No ha habido algo igual ni en los partidos grandes de Champions»

Más de 800 agentes de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid controlan el entorno del Bernabéu, en el que se han cortado un total de 11 calles

Policía Nacional y Policía Municipal controlan los aledaños del Bernabéu minutos antes del comienzo del encuentro de la NFL en el estadio del Real Madrid
Policía Nacional y Policía Municipal controlan los aledaños del Bernabéu minutos antes del comienzo del encuentro de la NFL en el estadio del Real Madrid TANIA SIEIRA
En Marceliano y Concha Espina anima este domingo una afición distinta a la habitual. Llegan del otro lado del charco, con sus equipaciones y muñecos de las mascotas de sus equipos, y han conseguido cambiar las bengalas y los bombos de los futboleros por toda ... una charanga con animadoras, transformando el templo blanco en una sede de la cultura yanqui. Sin embargo, este encuentro de la NFL en Madrid ha superado lo esperado por vecinos, conductores e incluso ha dejado sorprendidos a los propios aficionados, que aseguran no haber visto un despliegue policial y unos cortes de tráfico iguales ni siquiera en un partido importante de la Champions.

