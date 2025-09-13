Etapa 20 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización ha rendido homenaje a su historia con el inicio en Italia y también se ha visto envuelta por la polémica tras las manifestaciones en defensa de Palestina y contra el genocidio israelí en la franja de Gaza

La Sierra de Guadarrama acoge el acto decisivo de la carrera, un esfuerzo con más de 4000m de desnivel y cinco puertos. Los tres primeros -La Escondida (3ª), La Paradilla (3ª) y el Alto del León (2ª)- se encadenan en los primeros 60 km; después, un largo valle conducirá a los corredores al pie del Puerto de Navacerrada, primero por las Siete Revueltas (1ª + Bonificación) -vertiente segoviana- y después por la cara madrileña, antes de los últimos 2,7 km de rampas de hormigón y desniveles de hasta el 20% en La Bola del Mundo (Especial).

Vingegaard es el gran favorito a vestirse en Madrid el 14 de septiembre de rojo, le bastará con defender los 40 segundos de ventaja que tiene sobre João Almeida. Por el podio pelean Pidcock y Hindley.

🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!



🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!#LaVuelta25 pic.twitter.com/LtqzEIutxF — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2025

Recorrido y perfil de la etapa 20 de La Vuelta hoy

La 20ª etapa de La Vuelta ciclista a España 2025, que se disputa este sábado 13 de septiembre, sale desde Robledo de Chavela y terminará en La Bola del Mundo tras 165,6 kilómetros.

El recorrido de esta etapa 20 es de montaña, festival final de puertos en la Sierra Guadarrama, con los ascensos finales a Guadarrama y las antenas de Guarramillas. La salida neutralizada se dará a las 13:00 y la llegada prevista será en torno a las 17:20 horas.

Perfil de la etapa 20 de La Vuelta a España 2025 LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 20 de La Vuelta

La etapa 20 de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor a las 13:50 horas y su llegada está estimada por la organización sobre las 17:20 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta. La de este viernes se televisa en primer lugar en Teledeporte hasta las 16:20 horas, momento en el que la señal cambia a La 2.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.