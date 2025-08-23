Los equipos y los dorsales de la Vuelta a España 2025
Conoce la identidad de los equipos y corredores que toman la salida en la 80ª edición de La Vuelta
La Vuelta a España celebra este 2025 su edición número 80 en la que presenta un recorrido novedoso, con paso por hasta cuatro países. Para empezar, Italia, donde arrancará La Vuelta por primera vez en su historia. Después, Francia, Andorra y España, con final en Madrid, el punto más al sur de nuestro país por el que rodará el pelotón.
En ese grupo de los favoritos no estará el principal nombre del panorama actual, un Tadej Pogačar que ha optado por descansar en busca de llegar con más frescura al Campeonato del Mundo de finales de septiembre. Sí Jonas Vingegaard, el gran favorito, junto a otros grandes ciclistas como João Almeida, Juan Ayuso, Egan Bernal o Ben O'Connor. De última hora se cayó Richard Carapaz, además de la ausencia conocida de Enric Mas.
La nómina completa de La Vuelta a España 2025 la componen los siguientes 23 equipos, representados cada uno por ocho corredores. O lo que es lo mismo, 184 ciclistas inician el recorrido desde Turín.
Alpecin-Deceuninck
-
75. Edward Planckaert (BEL)
-
71. Jasper Philipsen (BEL)
-
76. Jonas Rickaert (BEL)
-
78. Luca Vergallito (ITA)
-
72. Tobias Bayer (AUT)
-
74. Gal Glivar (SVN)
-
73. Ramses Debruyne (BEL)
-
77. Oscar Riesebeek (NED)
Arkéa-B&B Hotels
-
165. Cristian Rodríguez (ESP)
-
161. Raúl García Pierna (ESP)
-
167. Alessandro Verre (ITA)
-
162. Jenthe Biermans (BEL)
-
164. Léandre Lozouet (FRA)
-
163. Victor Guernalec (FRA)
-
166. Louis Rouland (FRA)
-
168. Pierre Thierry (FRA)
Team Bahrain Victorious
-
102. Santiago Buitrago (COL)
-
103. Nicolo Buratti (ITA)
-
104. Damiano Caruso (ITA)
-
106. Jack Haig (AUS)
-
107. Mathijs Paasschens (NED)
-
101. Antonio Tiberi (ITA)
-
108. Torstein Træen (NOR)
-
105. Roman Ermakov
Cofidis
-
171. Emanuel Buchmann (GER)
-
173. Stanisław Aniołkowski (POL)
-
174. Simon Carr (GBR)
-
175. Bryan Coquard (FRA)
-
176. Jesús Herrada (ESP)
-
177. Oliver Knight (GBR)
-
178. Paul Ourselin (FRA)
-
172. Sergio Samitier (ESP)
Decathlon-AG2R La Mondiale
-
91. Felix Gall (AUT)
-
92. Bruno Armirail (FRA)
-
94. Léo Bisiaux (FRA)
-
95. Sander de Pestel (BEL)
-
96. Jordan Labrosse (FRA)
-
97. Nans Peters (FRA)
-
93. Clément Berthet (FRA)
-
98.Johannes Staune-Mittet (NOR)
EF Education - EasyPost
-
81. Markel Beloki (ESP)
-
82. Esteban Chaves (COL)
-
83. Madis Mihkels (EST)
-
84. Lukas Nerurkar (GBR)
-
85. Sean Quinn (USA)
-
86. Archie Ryan (IRL)
-
87. James Shaw (GBR)
-
88. Jardi van der Lee (NED)
Groupama - FDJ
-
131. Clément Braz Afonso (FRA)
-
132. Rémi Cavagna (FRA)
-
133. David Gaudu (FRA)
-
134. Thibaud Gruel (FRA)
-
138. Stefan Küng (SUI)
-
135. Guillaume Martin (FRA)
-
136. Rudy Molard (FRA)
-
137. Brieuc Rolland (FRA)
Intermarché - Wanty
-
181. Huub Artz (NL)
-
182. Kamiel Bonneu (BEL)
-
183. Dries De Pooter (BEL)
-
184. Arne Marit (BEL)
-
185. Louis Meintjes (ZA)
-
186. Simone Petilli (ITA)
-
187. Dion Smith (NZ)
-
188. Luca Van Boven (BEL)
Lidl - Trek
-
24. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI)
-
27. Mads Pedersen (DEN)
-
23. Giulio Ciccone (ITA)
-
21. Andrea Bagioli (ITA)
-
28. Carlos Verona (ESP)
-
25. Daan Hoole (NED)
-
22. Julien Bernard (FRA)
-
26. Søren Kragh Andersen (DEN)
Movistar Team
-
34. Pablo Castrillo (ESP)
-
31. Jorge Arcas (ESP)
-
32. Orluis Aular (VEN)
-
33. Carlos Canal (ESP)
-
35. Jefferson Cepeda (ECU)
-
36. Iván García Cortina (ESP)
-
37. Michel Hessmann (GER)
-
38. Javier Romo (ESP)
Red Bull - Bora - Hansgrohe
-
41. Jai Hindley (AU)
-
45. Giulio Pellizzari (ITA)
-
42. Giovanni Aleotti (ITA)
-
43. Nico Denz (GER)
-
44. Finn Fisher-Black (NZ)
-
46. Matteo Sobrero (ITA)
-
47. Tim van Dijke (NED)
-
48. Ben Zwiehoff (GER)
Team Jayco - AlUla
-
156. Chris Harper (AUS)
-
151. Ben O'Connor (AUS)
-
153. Eddie Dunbar (IRE)
-
155. Patrick Gamper (AUT)
-
152. Koen Bouwman (NED)
-
154. Anders Foldager (DEN)
-
158. Kelland O'Brien (AUS)
-
157. Christopher Juul-Jensen (DEN)
Team Picnic PostNL
-
191. Patrick Eddy (AUS)
-
192. Chris Hamilton (AUS)
-
193. Bjorn Koerdt (GBR)
-
194. Gijs Leemreize (NED)
-
195. Juan Martínez (COL)
-
196. Timo Roosen (NED)
-
197. Casper van Uden (NED)
-
198. Kevin Vermaerke (USA)
Team Visma | Lease a Bike
-
11. Jonas Vingegaard (DEN)
-
14. Matteo Jorgenson (USA)
-
16. Sepp Kuss (USA)
-
13. Victor Campenaerts (BEL)
-
18. Dylan van Baarle (NED)
-
15. Wilco Kelderman (NED)
-
17. Ben Tullet (GBR)
-
12. Axel Zingle (FRA)
UAE Team Emirates XRG
-
8. João Almeida (POR)
-
1. Juan Ayuso (ESP)
-
3. Mikkel Bjerg (DEN)
-
4. Felix Grossschartner (AUT)
-
5. Domen Novak (SLO)
-
2. Ivo Oliveira (POR)
-
6. Marc Soler (ESP)
-
7. Jay Vine (AUS)
XDS Astana Team
-
122. Nicola Conci (ITA)
-
124. Sergio Higuita (COL)
-
123. Lorenzo Fortunato (ITA)
-
125. Harold Martín López (ECU)
-
126. Fausto Masnada (ITA)
-
127. Wout Poels (NED)
-
121. Harold Tejada (COL)
-
128. Nicolas Vinokurov (KAZ)
Israel - Premier Tech
-
221. George Bennett (NZL)
-
222. Pier-André Côté (CAN)
-
223. Marco Frigo (ITA)
-
224. Jan Hirt (CZE)
-
225. Nadav Raisberg (ISR)
-
228. Matthew Riccitello (USA)
-
226. Jake Stewart (GBR)
-
227. Ethan Vernon (GBR)
Lotto
-
204. Alec Segaert (BEL)
-
203. Arjen Livyns (BEL)
-
295. Eduardo Sepúlveda (ARG)
-
207. Elia Viviani (ITA)
-
202. Jasper de Buyst (BEL)
-
201. Lars Craps (BEL)
-
206. Liam Slock (BEL)
-
208. Jonas Gregaard (DEN)
Burgos Burpellet BH
-
211. Mario Aparicio (ESP)
-
212. Sergio Chumil (GUA)
-
218. Daniel Cavia (ESP)
-
215. Hugo de la Calle (ESP)
-
213. Eric Fagúndez (URU)
-
214. José Luis Faura (ESP)
-
217. Sinuhé Fernández (ESP)
-
216. Carlos García Pierna (ESP)
Caja Rural - Seguros RGA
-
144. Joan Bou (ESP)
-
148. Jakub Otruba (CZE)
-
144. Joel Nicolau (ESP)
-
145. Jaume Guardeño (ESP)
-
142. Abel Balderstone (ESP)
-
143. Fernando Barceló (ESP)
-
141. Thomas Silva (URU)
-
146. Alex Molenaar (NED)
T-Rex Quick-Step
-
51. Mikel Landa (ESP)
-
52. Junior Lecerf (BEL)
-
53. Valentin Paret-Peintre (FRA)
-
54. Pepijn Reinderink (NED)
-
55. Maximilian Schachmann (GER)
-
56. Mauri Vansevenant (BEL)
-
57. Louis Vervaeke (BEL)
-
58. Gianmarco Garofoli (ITA)
Ineos Grenadiers
-
61. Magnus Sheffield (USA)
-
62. Michal Kwiatkowski (POL)
-
63. Filippo Ganna (ITA)
-
64. Brandon Rivera (COL)
-
65. Ben Turner (GBR)
-
66. Egan Bernal (COL)
-
67. Víctor Langellotti (MCO)
-
68. Bob Jungels (LUX)
Q36.5 Pro Cycling Team
-
111. Tom Pidcock (GBR)
-
113. Xabier Azparren (ESP)
-
117. David González (ESP)
-
114. Fabio Christen (SUI)
-
118. Marcel Camprubí (ESP)
-
115. Damien Howson (AUS)
-
116. Nick Zukowsky (CAN)
-
112. David de la Cruz (ESP)
Solo unos pocos privilegiados, dado sus perfiles y su poderío sobre la bicicleta, cuentan con serias opciones a la victoria final en Madrid el 14 de septiembre. Pero no solo a eso optarán todos los ciclistas, sino que habrá quienes buscarán su momento de gloria en las etapas destinadas a los sprinters puros, mientras que otros pelearán por su ansiado triunfo de etapa en una fuga.
