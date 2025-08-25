Etapa 3 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasará, también, por Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final. Y el gran favorito a la victoria final, Jonas Vingegaard, tendrá que demostrar, una vez más, que es capaz de vestir el traje de líder.

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición. Con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros.

Recorrido y perfil de la etapa 3 de La Vuelta hoy

La Vuelta 2025 en su tercera etapa comienza en San Maurizio Canavese y finaliza en Ceres, con un recorrido de media montaña de 139 kilómetros. Los ciclistas tendrán que enfrentarse a un perfil sinuoso, donde una subida de segunda categoría puede dar juego a los ciclistas para un intento de fuga. Y es una oportunidad especialmente para los ciclistas más polivalentes frente a los 'sprinters', ya que el perfil final del recorrido es en ascenso.

Horario y dónde ver en televisión la etapa 3 de La Vuelta

La tercera cita de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 14:20 horas y su llegada está estimada sobre las 17:22 horas. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.