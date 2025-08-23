Por qué Tadej Pogacar no corre la Vuelta a España 2025

Todas las grandes vueltas del calendario ciclista (Giro de Italia, Tour de Francia y La Vuelta a España) quieren contar con las grandes estrellas año tras año. Eso les permite tener un cartel de gala y que las etapas gocen de un especial seguimiento por su alto nivel de competitividad.

Lo que ocurre es que siempre alguna de ellas tiene que lidiar con ausencias sensibles que restan lustre a la carrera. En la mayoría de los casos es inevitable, principalmente por la carga del calendario. Aunque el hecho de que el ciclismo sea uno de los deportes más exigentes en términos físicos tampoco contribuye, está claro.

Los corredores, además, están sujetos a las directrices de un equipo, que definen una estrategia de cara a una temporada que incluye la ausencia en alguno de los grandes eventos para priorizar otro. ¿Se puede participar en todos? Se puede, pero unas carreras favorecen más a unos perfiles de ciclistas que otras, por lo que no gestionar bien esos esfuerzos puede restar opciones de victoria en aquellos terrenos a priori más propicios.

El motivo de la ausencia de Pogacar de La Vuelta 2025

Más o menos por ahí van los tiros del porqué de la ausencia de Tadej Pogačar en La Vuelta 2025. «Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar», explicó el esloveno en declaraciones recogidas por su equipo, el UAE Team Emirates.

🎙️ @TamauPogi: “After such a demanding Tour, we decided it was best to take a break. The Vuelta is of course a race I would dearly love to return to. I have fantastic memories there from 2019, but now the body is telling me to rest.



“I’m excited to go back to Canada; the races… pic.twitter.com/4aD8ojTJqL — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 29, 2025

«Estoy contento por volver a Canadá; las carreras son duras, pero bonitas, y se adaptan bien a mi estilo. Mi objetivo es volver a competir bien en esa parte de la temporada y, especialmente, en los Campeonatos del Mundo», detalló Pogačar, confirmando que su baja de La Vuelta, además de una gestión de esfuerzo, se debe a una cuestión estratégica.

Tras conquistar su cuarto Tour de Francia, Pogi retomará la actividad en Canadá, participando en dos clásicas importantes: el Grand Prix Cycliste de Quebec (12 de septiembre) y el Grand Prix Cycliste de Montreal (14 de septiembre). Todo ello antes de su gran reto para la recta final de la temporada: el Mundial, que se celebrará en Kigali (Ruanda) del 22 al 29 de septiembre. Por primera vez en la historia, el continente africano acogerá una edición del Campeonato Mundial de ciclismo en ruta. Allí será donde Pogačar defenderá el maillot arcoíris que conquistó el año pasado en Zúrich por delante de O'Connor y Van der Poel.

We’re delighted to announce our eight-man squad for #LaVuelta25, with @JooAlmeida98 returning to lead the team after injury 💪🏻🇪🇸



Offering the team plenty of options in the mountains, co-leader @juann_ayuso will make his third appearance in his home Grand Tour 🏔️ #WeAreUAE… pic.twitter.com/vbhlmRhxFC — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 29, 2025

Así, el UAE estará coliderado en La Vuelta por João Almeida y Juan Ayuso. El portugués podrá participar pese a abandonar en el transcurso del Tour de Francia por lesión. En el caso del ciclista barcelonés, pese a que parecía no estar en los planes del UAE para La Vuelta, finalmente sí ha sido incluido en el elenco de corredores que incluye otro nombre español: Marc Soler.