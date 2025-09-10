Suscribete a
vuelta a españa

Los ciclistas de Israel no saben qué hacer

Los corredores dudan entre escaparse, guarecerse en el pelotón, quedarse en los puertos o seguir invisibles por temor a ser atacados

Guillén: «Ninguna federación ha excluido a Israel de su competición»

Ciclistas del Israel, durante la etapa 16 de la Vuelta
José Carlos Carabias

Castro de Herville

Un día más, como todos los días en la Vuelta desde que ingresó en España por Figueras, el autobús del equipo Israel aparca discreto y sin publicidad en el lugar más distanciado del estacionamiento dispuesto por la organización de la carrera. Lejos del gentío, a ... ser posible, y según la ubicación de los pueblos que acogen la salida. Es el sino de una formación cuyos ciclistas no saben qué hacer, si escaparse, guarecerse en el pelotón, descolgarse en los puertos, atacar o continuar su trayecto medio invisibles lejos de los focos. Una atmósfera a la que este martes añadió un nuevo suceso. Los manifestantes pro-Palestina cortaron un árbol y lo cruzaron en medio de la carretera, en el recorrido de la etapa. Los trabajadores de Unipublic habían comprado motosierras en la previsión de que algo así pudiera suceder.

