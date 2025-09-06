Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Israel Premier Tech elimina el nombre del país de su maillot en plena ola de protestas durante la Vuelta

vuelta a españa

Israel quita el nombre del país de su maillot en plena ola de protestas

El equipo hebreo ya había suprimido la rotulación y las imágenes de Israel del autobús y de los coches

Israel en la Vuelta: un equipo disgustado y con escolta policial

El nuevo maillot del equipo Israel
El nuevo maillot del equipo Israel IPT
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

La Farrapona (Asturias)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En plena ola de protestas por la presencia de Israel en la Vuelta a España, después de la suspensión de la etapa de Bilbao por la violenta manifestación y de un pequeño corte en el Angliru, el equipo Israel Premier Tech ha reaccionado. ... Ha suprimido el nombre del país de los maillots de los corredores, de la misma manera que hizo al borrar los distintivos de los autobuses, camiones y coches que tiene desplegados en la carrera española.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app