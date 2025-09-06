Israel quita el nombre del país de su maillot en plena ola de protestas

En plena ola de protestas por la presencia de Israel en la Vuelta a España, después de la suspensión de la etapa de Bilbao por la violenta manifestación y de un pequeño corte en el Angliru, el equipo Israel Premier Tech ha reaccionado. ... Ha suprimido el nombre del país de los maillots de los corredores, de la misma manera que hizo al borrar los distintivos de los autobuses, camiones y coches que tiene desplegados en la carrera española.

«Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en @lavuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo sigue siendo Israel – Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal», dice el comunicado del equipo.

Los ciclistas del Israel se han presentado este jueves en la salida de Avilés con los mismos logotipos en sus maillots que asoman en sus vehículos desde que el pelotón de la Vuelta llegó a España en la etapa de Figueras.

En el bus y los coches, como ahora en las camisetas, no hay referencias a su patrocinador, han desaparecido de la rotulación las imágenes que lo financian. Se ve una P gigante y una simulación cromática de la estrella de David, las seis puntas símbolo del estado de Israel.

In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025

La dirección de la Vuelta ha negociado con el equipo para tratar de que abandone la carrera, en aras de la seguridad de los propios ciclistas de la escuadra y del resto de formaciones que pueden verse afectadas por las protestas.

Esta misma mañana, en Avilés, se ha producido un intento de corte por parte de manifestantes pro Palestina, que no ha ido a mayores. En la salida neutralizada por la localidad asturiana, las personas que protestaban fueron estrechando la carrera al paso del pelotón. Algún ciclista se detuvo, aunque el asunto no pasó a mayores.

Hasta la fecha, en la Vuelta se han vivido varias algaradas que han afectado al normal desarrollo de la carrera. El intento de corte del equipo israelí en la contrarreloj de Figueras, el acto vandálico en Bilbao en el que volaron vallas y hubo asalto a la línea de meta que obligó a suspender la etapa, las pancartas en el inicio de la subida al Angliru que retrasaron la fuga de tres escapados y el incidente de esta mañana en Laredo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido en la cuestión. «¡Excelente trabajo, Sylvan y el equipo ciclista israelí, por no ceder ante el odio y la intimidación! ¡Hacen que Israel se sienta orgulloso!», publicó en sus redes.