Sigue aquí la sesión de control al Gobierno en el Senado

Un árbol en medio de la carretera y Romo se retira: «Me han jodido la Vuelta»

El ciclista de Movistar abandona la carrera como consecuencia de la caída sufrida debido a una de las protestas pro-Palestina

Un manifestante provoca una caída en la fuga a 50 kilómetros de meta

Javier Romo, en Monforte de Lemos
Javier Romo, en Monforte de Lemos efe
José Carlos Carabias

Mos (Pontevedra)

El ciclista español Javier Romo abandonó la Vuelta a España este martes durante la etapa 16, pocos días después de sufrir un accidente en medio de disturbios causados por un manifestante propalestino.

El ciclista de Movistar, de 26 años, se cayó ... en la 15ª etapa del domingo cuando un manifestante propalestino emergió de unos arbustos, se abalanzó sobre los ciclistas y resbaló, mientras un policía corría desde el otro lado de la carretera para intentar interceptarlo.

