Un árbol en medio de la carretera y Romo se retira: «Me han jodido la Vuelta»

El ciclista español Javier Romo abandonó la Vuelta a España este martes durante la etapa 16, pocos días después de sufrir un accidente en medio de disturbios causados por un manifestante propalestino.

El ciclista de Movistar, de 26 años, se cayó ... en la 15ª etapa del domingo cuando un manifestante propalestino emergió de unos arbustos, se abalanzó sobre los ciclistas y resbaló, mientras un policía corría desde el otro lado de la carretera para intentar interceptarlo.

🗣️Javier Romo: "Lo que está claro es que a mí me han jodido la Vuelta a España",.

Este martes, antes de la salida, Romo dijo que había sufrido «sólo contusiones» por el incidente pero que no se sentía «muy bien ni mental ni físicamente». «Podía haber sido una tragedia —añadió el corredor—. No soy quien para juzgar, pero me han jodido la Vuelta». «Estoy haciendo mi trabajo. Estamos en un espectáculo deportivo y creo que es lo que se debería mostrar. Somos ciclistas que entrenamos todos los días y llevamos una vida espartana, un ejemplo para los jóvenes y están consiguiendo que se muestra otra cosa, no lo que estamos haciendo», abundó el corredor toledano. Por otra parte, la organización tuvo que retirar este martes un árbol talado y colocado en medio de la carretera durante la 16ª etapa, concretamente en el Alto de Prado. Tanto los responsables de Unipublic como la Guardia Civil que cuida de la seguridad de la Vuelta llevan motosierras, precisamente porque se temían este tipo de incidentes.

