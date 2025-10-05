Baloncesto
Estadísticas del Valencia Basket - Barcelona de la primera jornada de la Liga Endesa
Liga Endesa | ACB
Consulta todos los datos y números del debut liguero de los azulgranas ante el reciente campeón de la Supercopa de España
Resultados y clasificación de la Liga Endesa
Equipos
VAL
Barcelona
Tiros de 2
14 Intentos 16
8 Canastas 7
57.14 % Aciertos 43.75
Tiros de 3
9 Intentos 17
4 Canastas 4
44.44 %Aciertos 23.53
Tiros libres
8 Intentos 3
7 Canastas 2
87.50 %Aciertos 66.67
Rebotes
11 Total 15
3 Ofensivos 9
8 Defensivos 6
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 1
9 Asistencias 7
2 Pérdidas 5
4 Recuperaciones 2
Jugadores
|Valencia Basket Club
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|1 Kameron Taylor
|8
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|2
|3
|0
|0
|0
|8
|5 Sergio de Larrea
|12
|2
|0 / 3
|0 / 0
|2 / 2
|0
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|10 Omari Moore
|9
|4
|2 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|4 Jaime Pradilla Gayán
|8
|5
|2 / 2
|0 / 2
|1 / 2
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|3 Nate Reuvers
|7
|7
|1 / 1
|1 / 1
|2 / 2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|0 Brancou Badio
|3
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|18 Ike Iroegbu
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Josep Puerto
|7
|5
|1 / 2
|1 / 2
|0 / 0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|13 Darius Thompson
|5
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|32 Isaac Nogués
|5
|2
|0 / 1
|0 / 0
|2 / 2
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|24 M. Costello
|7
|0
|0 / 0
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|12 Neal Sako
|0
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
Los mejores
|Barça
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 J. Bolomboy
|8
|6
|0 / 1
|2 / 3
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|2 Juani Marcos
|7
|0
|0 / 1
|0 / 2
|0 / 0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-4
|23 Tornike Shengelia
|6
|0
|0 / 0
|0 / 2
|0 / 0
|0
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|14 Guillermo Hernangómez
|3
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|8 Darío Brizuela
|6
|0
|0 / 2
|0 / 3
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|13 Tomas Satoransky
|8
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|21 Will Clyburn
|7
|5
|2 / 2
|0 / 2
|1 / 2
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|6
|44 Joel Parra
|10
|5
|1 / 2
|1 / 2
|0 / 0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|6 Jan Vesely
|5
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|2
|19 Youssoupha Birima Fall
|6
|3
|1 / 4
|0 / 0
|1 / 1
|0
|2
|4
|0
|2
|0
|0
|4
|Puntos
|Nate Reuvers
|Valencia Basket Club
|7
|J. Bolomboy
|Barça
|6
|Joel Parra
|Barça
|5
|Will Clyburn
|Barça
|5
|Faltas cometidas
|Nate Reuvers
|Valencia Basket Club
|2
|Darío Brizuela Arrieta
|Barça
|2
|Juani Marcos
|Barça
|2
|Neal Sako
|Valencia Basket Club
|1
|Rebotes ofensivos
|Youssoupha Birima Fall
|Barça
|4
|Omari Moore
|Valencia Basket Club
|1
|Joel Parra
|Barça
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|Valencia Basket Club
|1
|Rebotes defensivos
|Kameron Taylor
|Valencia Basket Club
|2
|Will Clyburn
|Barça
|2
|M. Costello
|Valencia Basket Club
|2
|Joel Parra
|Barça
|1
|Asistencias
|Kameron Taylor
|Valencia Basket Club
|3
|Tornike Shengelia
|Barça
|3
|Sergio de Larrea
|Valencia Basket Club
|2
|Jan Vesely
|Barça
|1
