Valencia Basket Club
35
28
2º cuarto
Barça
  • 1º Cuarto: 24-15
  • 2º Cuarto: 11-13

ACB. Domingo 05/10 19:00h. Estadio Pabellón Fuente San Luis.

Baloncesto

Estadísticas del Valencia Basket - Barcelona de la primera jornada de la Liga Endesa

Liga Endesa | ACB

Consulta todos los datos y números del debut liguero de los azulgranas ante el reciente campeón de la Supercopa de España

Resultados y clasificación de la Liga Endesa

Equipos

Valencia Basket Club VAL
Barcelona Barça
Tiros de 2
14 Intentos 16
8 Canastas 7
57.14 % Aciertos 43.75
Tiros de 3
9 Intentos 17
4 Canastas 4
44.44 %Aciertos 23.53
Tiros libres
8 Intentos 3
7 Canastas 2
87.50 %Aciertos 66.67
Rebotes
11 Total 15
3 Ofensivos 9
8 Defensivos 6
Tapones
0 Realizados 1
0 Recibidos 1
9 Asistencias 7
2 Pérdidas 5
4 Recuperaciones 2
Jugadores
Valencia Basket ClubMJPTOSVAL
1 Kameron Taylor838
5 Sergio de Larrea1223
10 Omari Moore945
4 Jaime Pradilla Gayán856
3 Nate Reuvers777
0 Brancou Badio332
18 Ike Iroegbu000
2 Josep Puerto752
13 Darius Thompson524
32 Isaac Nogués523
24 M. Costello702
12 Neal Sako022
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 866
2 Juani Marcos70-4
23 Tornike Shengelia601
14 Guillermo Hernangómez323
8 Darío Brizuela60-7
13 Tomas Satoransky823
21 Will Clyburn756
44 Joel Parra1056
6 Jan Vesely502
19 Youssoupha Birima Fall634
Los mejores
Puntos
Nate ReuversValencia Basket Club7
J. Bolomboy Barça6
Joel ParraBarça5
Will ClyburnBarça5
Faltas cometidas
Nate ReuversValencia Basket Club2
Darío Brizuela ArrietaBarça2
Juani MarcosBarça2
Neal SakoValencia Basket Club1
Rebotes ofensivos
Youssoupha Birima FallBarça4
Omari MooreValencia Basket Club1
Joel ParraBarça1
Jaime Pradilla GayánValencia Basket Club1
Rebotes defensivos
Kameron TaylorValencia Basket Club2
Will ClyburnBarça2
M. CostelloValencia Basket Club2
Joel ParraBarça1
Asistencias
Kameron TaylorValencia Basket Club3
Tornike ShengeliaBarça3
Sergio de LarreaValencia Basket Club2
Jan VeselyBarça1

