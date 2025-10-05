Suscribete a
Valencia Basket Club
35
28
2º cuarto
Barça
  1º Cuarto: 24-15
  2º Cuarto: 11-13

ACB. Domingo 05/10 19:00h. Estadio Pabellón Fuente San Luis.

Baloncesto

Valencia Basket - Barcelona en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

Liga Endesa | ACB

Sigue el debut liguero de los azulgranas ante el flamante campeón de la Supercopa de España

Resultados y clasificación de la Liga Endesa

Valencia Basket - Barcelona en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

35 - 28
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
33 - 28
El árbitro pita pasos de Will Clyburn [Barça]
33 - 28
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
33 - 28
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

33 - 28
Tiempo muerto
33 - 28
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Will Clyburn
33 - 25
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Josep Puerto
33 - 25
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky

33 - 22
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
31 - 22
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
31 - 22
Jan Vesely [Barça] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson
31 - 22
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple

31 - 22
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
31 - 22
Canasta de Tomas Satoransky [Barça]
31 - 20
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
31 - 20
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely en la lucha por un rebote defensivo.

31 - 20
Darío Brizuela [Barça] falla el triple
31 - 20
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
31 - 20
Mate de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Joel Parra
31 - 18
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra

31 - 18
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
29 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
28 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
27 - 18
2ª Falta personal intencionada de Darío Brizuela [Barça] sobre Isaac Nogués

27 - 18
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
27 - 16
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
27 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
27 - 16
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky

27 - 18
El balón sale fuera.
27 - 16
El balón sale fuera.
27 - 18
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
27 - 16
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

27 - 18
Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Jan Vesely
27 - 16
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
27 - 16
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
27 - 15
Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre

27 - 15
1ª Falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.
27 - 15
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
24 - 15
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
24 - 15
Inicio del segundo cuarto

24 - 15
Fin del primer cuarto
24 - 15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
23 - 15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
23 - 15
1ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

23 - 15
Joel Parra [Barça] falla el triple
23 - 15
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
21 - 15
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea
21 - 15
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.

21 - 15
El balón sale fuera.
21 - 15
Canasta de Joel Parra [Barça]
21 - 13
El balón sale fuera.
21 - 13
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

21 - 13
Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
21 - 13
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
21 - 13
Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional
21 - 12
1ª falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

21 - 12
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Josep Puerto
21 - 12
Canasta de Youssoupha Fall [Barça]
21 - 10
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
21 - 10
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta

21 - 10
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
21 - 10
Tiempo muerto
21 - 10
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
18 - 10
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

18 - 10
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo.
18 - 10
Myles Cale [Barça] falla el triple
18 - 10
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
16 - 10
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall

16 - 10
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
14 - 10
Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
14 - 10
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
14 - 10
Neal Sako [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia

14 - 10
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale
14 - 10
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall en la lucha por un rebote defensivo.
14 - 10
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
14 - 10
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor

12 - 10
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall
12 - 10
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
12 - 10
Triple de Kevin Punter [Barça]
12 - 7
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor

9 - 7
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
9 - 7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
8 - 7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
7 - 7
2ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.

7 - 7
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
7 - 7
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
5 - 7
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
5 - 5
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

2 - 5
Canasta de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos.
2 - 3
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2 - 3
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kevin Punter

2 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
0 - 3
1ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
0 - 3
Triple de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

0 - 0
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
0 - 0
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez
0 - 0
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.
0 - 0
Inicio del partido

