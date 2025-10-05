Valencia Basket - Barcelona en directo | Primera jornada de la Liga Endesa

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] El árbitro pita pasos de Will Clyburn [Barça] Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Will Clyburn Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Tiempo muerto Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Will Clyburn Jan Vesely [Barça] roba el balón a Josep Puerto Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky Canasta de Omari Moore [Valencia Basket] Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore Jan Vesely [Barça] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta Canasta de Tomas Satoransky [Barça] Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky 2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely en la lucha por un rebote defensivo. Darío Brizuela [Barça] falla el triple Isaac Nogués [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn. Mate de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Joel Parra Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal intencionada de Darío Brizuela [Barça] sobre Isaac Nogués Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky El balón sale fuera. El balón sale fuera. Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Jan Vesely Jan Vesely [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos. Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués. Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos. Joel Parra [Barça] falla el triple Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea. El balón sale fuera. Canasta de Joel Parra [Barça] El balón sale fuera. Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers. Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra. Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Josep Puerto Canasta de Youssoupha Fall [Barça] Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall Tiempo muerto Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello. 1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo. Myles Cale [Barça] falla el triple Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello. Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple Neal Sako [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale 1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall en la lucha por un rebote defensivo. Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter. Triple de Kevin Punter [Barça] Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos. Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla. Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla Canasta de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos. Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor. Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kevin Punter Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos. Triple de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale. Inicio del partido
