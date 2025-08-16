Suscribete a
BAloncesto // amistoso

Derrota agridulce de España ante Francia

Los de Sergio Scariolo dominaron el marcador durante casi todo el encuentro, llegando al descanso con una renta de 16 puntos

Isaac Fernández: «España tiene algo diferente, un gen competitivo en el mundo»

España se prepara para el Eurobasket 2025 que empezará el 28 de agosto
Eduardo R. Barrero

España, con la cabeza alta, volvió a tropezar en su gira de preparación para el Eurobasket 2025 al caer ante Francia (78-73) en un duelo que tuvo controlado durante gran parte del choque. Los de Sergio Scariolo dominaron el marcador durante casi todo el encuentro ... , llegando al descanso con una renta de 16 puntos, pero vieron cómo el conjunto galo reaccionaba en la segunda mitad para darle la vuelta en el último cuarto y llevarse la victoria. Un resultado que deja sensaciones agridulces: buenas fases de juego en la primera mitad, pero también desconexiones que penalizan ante rivales de primer nivel.

