Derrota agridulce de España ante Francia

España, con la cabeza alta, volvió a tropezar en su gira de preparación para el Eurobasket 2025 al caer ante Francia (78-73) en un duelo que tuvo controlado durante gran parte del choque. Los de Sergio Scariolo dominaron el marcador durante casi todo el encuentro ... , llegando al descanso con una renta de 16 puntos, pero vieron cómo el conjunto galo reaccionaba en la segunda mitad para darle la vuelta en el último cuarto y llevarse la victoria. Un resultado que deja sensaciones agridulces: buenas fases de juego en la primera mitad, pero también desconexiones que penalizan ante rivales de primer nivel.

El inicio fue prometedor. El primer cuarto estuvo muy igualado en sus primeros minutos, con una Francia que movía el balón con paciencia en busca del hombre libre, pero una España muy seria en defensa fue imponiéndose poco a poco hasta cerrar el periodo con un 12-21, nueve puntos arriba y la sensación de que 'La Familia' estaba preparada para dar un golpe sobre la mesa.

En el segundo cuarto la tónica se mantuvo: superioridad española con Juancho Hernangómez dominando los rebotes y Willy Hernangómez muy acertado en anotación. Francia intentó subir el nivel, pero se mostró imprecisa en los pases y llegó al descanso con un 28-44 en contra, dejando a los de Scariolo en una posición muy favorable.

En el tercer cuarto, sin embargo, el guion cambió. Francia salió con mucha más contundencia y comenzó a recortar distancias ante una España que sufría para contener los ataques rivales. El parcial de 30-20 para los galos dejó el marcador en 58-64, todavía favorable para los españoles pero con la dinámica claramente en contra. El último cuarto fue el más igualado del partido. España perdió varios rebotes defensivos clave que permitieron a los 'Bleus' empatar a 67 y, poco después, ponerse por delante por primera vez. La relajación española tras el descanso y la intensidad creciente de Francia acabaron por decidir un encuentro que se escapó en los minutos finales.

Scariolo repartió minutos con muchas rotaciones, mientras que Francia afrontó el duelo con las ausencias de Wembanyama, Gobert, Fournier y Lessort. En el combinado español tampoco estuvo Alberto Díaz, baja por lesión y duda para la cita continental. El seleccionador sabe que aún quedan ajustes por hacer y tiempo para afinarlos: España cerrará su gira de preparación con dos exigentes amistosos ante Alemania, el 21 de agosto en Madrid y el 23 en Colonia, antes de debutar oficialmente en el Eurobasket el 28 de agosto en Limassol (Chipre) frente a Georgia.