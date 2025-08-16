Baloncesto
Todas las estadísticas del Francia - España
Los números del amistoso entre franceses y españoles de preparación para el Eurobasket
Equipos
Francia
España
Tiros de 2
15 Intentos 14
8 Canastas 9
53.33 % Aciertos 64.29
Tiros de 3
13 Intentos 10
3 Canastas 4
23.08 %Aciertos 40.00
Tiros libres
3 Intentos 17
3 Canastas 14
100.00 %Aciertos 82.35
Rebotes
9 Total 11
2 Ofensivos 3
7 Defensivos 8
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
5 Asistencias 6
8 Pérdidas 8
5 Recuperaciones 6
Jugadores
|Francia
|MJ
|PTOS
|VAL
|10 E. Rey Okobo
|7
|0
|-1
|85 Matthew Strazel
|4
|3
|1
|99 Bilal Coulibaly
|5
|5
|4
|7 Guerschon Yabusele
|5
|2
|1
|14 Mouhammadou Jaiteh
|4
|0
|-3
|8 Isaia Cordinier
|8
|2
|0
|11 Theo Maledon
|7
|3
|5
|90 Sylvain Francisco
|6
|7
|8
|2 Nadir Hifi
|4
|0
|-3
|3 Timothe Luwawu-Cabarrot
|16
|2
|2
|34 J. Hoard
|14
|4
|5
Los mejores
|España
|MJ
|PTOS
|VAL
|3 Sergio de Larrea
|13
|3
|4
|6 Xabier López-Arostegui
|9
|3
|4
|20 Alberto Abalde
|1
|3
|4
|41 Juan Hernangomez
|12
|2
|1
|14 Guillermo Hernangómez
|11
|11
|12
|5 Mario Saint-Supery Fernandez
|0
|3
|3
|8 Darío Brizuela
|0
|0
|0
|10 Guillem Ferrando
|5
|0
|-1
|2 Josep Puerto
|7
|7
|7
|4 Jaime Pradilla Gayán
|8
|0
|0
|9 Alberto Díaz
|0
|0
|0
|22 Santiago Yusta García
|12
|10
|17
|44 Joel Parra
|8
|2
|1
|7 Santi Aldama
|0
|0
|0
|21 Eli Ndiaye
|0
|0
|0
|77 Yankuba Sima Fatty
|3
|0
|-3
|Puntos
|Guillermo Hernangómez
|España
|11
|Santiago Yusta García
|España
|10
|Sylvain Francisco
|Francia
|7
|Josep Puerto
|España
|7
|Faltas cometidas
|Mouhammadou Jaiteh
|Francia
|3
|Yankuba Sima Fatty
|España
|2
|Isaia Cordinier
|Francia
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Rebotes ofensivos
|Guerschon Yabusele
|Francia
|2
|Joel Parra
|España
|1
|Guillem Ferrando
|España
|1
|Guillermo Hernangómez
|España
|1
|Rebotes defensivos
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|3
|J. Hoard
|Francia
|3
|Xabier López-Arostegui
|España
|3
|Guerschon Yabusele
|Francia
|1
|Asistencias
|Santiago Yusta García
|España
|3
|Sylvain Francisco
|Francia
|2
|E. Rey Okobo
|Francia
|1
|Joel Parra
|España
|1
