Francia
Francia
28
44
2º cuarto
España
España
  • 1º Cuarto: 12-21
  • 2º Cuarto: 16-23

Baloncesto

Todas las estadísticas del Francia - España

Los números del amistoso entre franceses y españoles de preparación para el Eurobasket

Todas las estadísticas del Francia - España

Equipos

Francia
España
Tiros de 2
15 Intentos 14
8 Canastas 9
53.33 % Aciertos 64.29
Tiros de 3
13 Intentos 10
3 Canastas 4
23.08 %Aciertos 40.00
Tiros libres
3 Intentos 17
3 Canastas 14
100.00 %Aciertos 82.35
Rebotes
9 Total 11
2 Ofensivos 3
7 Defensivos 8
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
5 Asistencias 6
8 Pérdidas 8
5 Recuperaciones 6
Jugadores
FranciaMJPTOSVAL
10 E. Rey Okobo70-1
85 Matthew Strazel431
99 Bilal Coulibaly554
7 Guerschon Yabusele521
14 Mouhammadou Jaiteh40-3
8 Isaia Cordinier820
11 Theo Maledon735
90 Sylvain Francisco678
2 Nadir Hifi40-3
3 Timothe Luwawu-Cabarrot1622
34 J. Hoard1445
EspañaMJPTOSVAL
3 Sergio de Larrea1334
6 Xabier López-Arostegui934
20 Alberto Abalde134
41 Juan Hernangomez1221
14 Guillermo Hernangómez111112
5 Mario Saint-Supery Fernandez033
8 Darío Brizuela000
10 Guillem Ferrando50-1
2 Josep Puerto777
4 Jaime Pradilla Gayán800
9 Alberto Díaz000
22 Santiago Yusta García121017
44 Joel Parra821
7 Santi Aldama000
21 Eli Ndiaye000
77 Yankuba Sima Fatty30-3
Los mejores
Puntos
Guillermo HernangómezEspaña11
Santiago Yusta GarcíaEspaña10
Sylvain FranciscoFrancia7
Josep PuertoEspaña7
Faltas cometidas
Mouhammadou JaitehFrancia3
Yankuba Sima FattyEspaña2
Isaia CordinierFrancia2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Rebotes ofensivos
Guerschon YabuseleFrancia2
Joel ParraEspaña1
Guillem FerrandoEspaña1
Guillermo HernangómezEspaña1
Rebotes defensivos
Jaime Pradilla GayánEspaña3
J. HoardFrancia3
Xabier López-ArosteguiEspaña3
Guerschon YabuseleFrancia1
Asistencias
Santiago Yusta GarcíaEspaña3
Sylvain FranciscoFrancia2
E. Rey OkoboFrancia1
Joel ParraEspaña1

