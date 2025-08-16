Suscribete a
28
44
2º cuarto
España
España
  • 1º Cuarto: 12-21
  • 2º Cuarto: 16-23

Eurobasket

Francia - España | Sigue en directo el partido de preparación para el Eurobasket

Los de Scariolo intentarán mejorar con respecto a la ida para apuntalar sus opciones con vistas al Eurobasket que empieza el 27 de agosto

Francia - España | Sigue en directo el partido de preparación para el Eurobasket

28 - 44Icono
Triple de Josep Puerto [1] tras un contraataque, con asistencia de Joel Parra
28 - 41Icono
Isaia Cordinier [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
28 - 41Icono
Santiago Yusta [1] encesta el segundo tiro libre
28 - 40Icono
Santiago Yusta [1] falla el 1º tiro libre

28 - 40Icono
Isaia Cordinier [1] comete su segunda falta personal sobre Santiago Yusta
28 - 40Icono
Guerschon Yabusele [1] falla la canasta. El balón se va fuera.
28 - 40Icono
Rebote ofensivo de Guerschon Yabusele [1] tras fallar su lanzamiento a canasta
28 - 40Icono
Tiempo muerto

28 - 40Icono
Bomba de Sergio de Larrea [1]
28 - 38Icono
El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a [1]
28 - 38Icono
Canasta de Santiago Yusta [1]
28 - 36Icono
Sylvain Francisco [1] falla el triple. El balón se va fuera.

28 - 36Icono
Juancho Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timothe Luwawu-Cabarrot.
28 - 36Icono
Bilal Coulibaly [1] falla el triple. El balón se va fuera.
28 - 36Icono
Guerschon Yabusele [1] falla el triple
28 - 36Icono
Jaime Pradilla [1] comete su segunda falta personal sobre Guerschon Yabusele

28 - 36Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [1]
28 - 36Icono
Triple de Bilal Coulibaly [1] con asistencia de Sylvain Francisco
25 - 36Icono
Canasta de Santiago Yusta [1] con asistencia de Guillem Ferrando
25 - 34Icono
Bandeja de Sylvain Francisco [1]

23 - 34Icono
Guillem Ferrando [1] comete su segunda falta personal sobre Bilal Coulibaly
23 - 34Icono
Mate de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Santiago Yusta
23 - 32Icono
Bandeja de Isaia Cordinier [1]
21 - 32Icono
Primera falta personal de Guillem Ferrando [1] sobre Sylvain Francisco

21 - 32Icono
Primera falta personal de Juancho Hernangomez [1] sobre Isaia Cordinier
21 - 32Icono
Josep Puerto [1] encesta el segundo tiro libre
21 - 31Icono
Josep Puerto [1] encesta el primer tiro libre
21 - 30Icono
1ª Falta personal de Sylvain Francisco [1] sobre Josep Puerto cuando lanzaba de dos.

21 - 30Icono
Canasta de Jaylen Hoard [1] con asistencia de Isaia Cordinier
19 - 30Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
19 - 29Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el primer tiro libre
19 - 28Icono
3ª Falta personal de Mam Jaiteh [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.

19 - 28Icono
Bandeja de Sylvain Francisco [1] tras un contraataque
17 - 28Icono
Sylvain Francisco [1] corta el pase a Guillem Ferrando
17 - 28Icono
Josep Puerto [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Guillem Ferrando
17 - 28Icono
Isaia Cordinier [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

17 - 28Icono
El árbitro pita pasos de Juancho Hernangomez [1]
17 - 28Icono
Jaylen Hoard [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
17 - 28Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el tercer tiro libre
17 - 27Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el segundo tiro libre

17 - 26Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el primer tiro libre
17 - 25Icono
1ª Falta personal de Isaia Cordinier [1] sobre Xabi López-Arostegui cuando lanzaba de tres.
17 - 25Icono
Juancho Hernangomez [1] corta el pase a Sylvain Francisco
17 - 25Icono
Canasta de Josep Puerto [1]

17 - 23Icono
Tiempo muerto
17 - 23Icono
Triple de Sylvain Francisco [1] con asistencia de Alexandre Sarr
14 - 23Icono
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaylen Hoard.
14 - 23Icono
Canasta de Jaylen Hoard [1] con asistencia de Sylvain Francisco

12 - 23Icono
Willy Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alexandre Sarr.
12 - 23Icono
Primera falta personal de Theo Maledon [1] sobre Sergio de Larrea
12 - 23Icono
Willy Hernangomez [1] roba el balón a Timothe Luwawu-Cabarrot
12 - 23Icono
Canasta de Willy Hernangomez [1]

12 - 21Icono
Primera falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [1] sobre Juancho Hernangomez
12 - 21Icono
Inicio del segundo cuarto
12 - 21Icono
Fin del primer cuarto
12 - 21Icono
Jaylen Hoard [1] falla el triple lejano.

12 - 21Icono
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaylen Hoard.
12 - 21Icono
Nadir Hifi [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
12 - 21Icono
Sergio de Larrea [1] encesta el segundo tiro libre
12 - 20Icono
Sergio de Larrea [1] falla el 1º tiro libre

12 - 20Icono
1ª Falta personal de Timothe Luwawu-Cabarrot [1] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
12 - 20Icono
Xabi López-Arostegui [1] falla el triple
12 - 20Icono
Timothe Luwawu-Cabarrot [1] encesta el segundo tiro libre
11 - 20Icono
Timothe Luwawu-Cabarrot [1] encesta el primer tiro libre

10 - 20Icono
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Timothe Luwawu-Cabarrot cuando lanzaba de dos.
10 - 20Icono
Alexandre Sarr [1] corta el pase a Joel Parra
10 - 20Icono
El árbitro pita pasos de Alexandre Sarr [1]
10 - 20Icono
Alexandre Sarr [1] falla la canasta

10 - 20Icono
Yankuba Sima [1] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Alexandre Sarr.
10 - 20Icono
Theo Maledon [1] encesta el tiro libre adicional
9 - 20Icono
2ª falta personal de Yankuba Sima [1] sobre Theo Maledon cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
9 - 20Icono
Bandeja de Theo Maledon [1] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Yankuba Sima

7 - 20Icono
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaylen Hoard.
7 - 20Icono
Mario Saint-Supery [1] roba el balón a Alexandre Sarr
7 - 20Icono
Primera falta personal de Yankuba Sima [1] sobre Theo Maledon
7 - 20Icono
Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Theo Maledon

7 - 20Icono
Triple de Santiago Yusta [1] con asistencia de Mario Saint-Supery
7 - 17Icono
Nadir Hifi [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
7 - 17Icono
Primera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Theo Maledon
7 - 17Icono
Jaylen Hoard [1] roba el balón a Jaime Pradilla

7 - 17Icono
1ª Falta personal en ataque de Alexandre Sarr [1] sobre Santiago Yusta
7 - 17Icono
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Santiago Yusta
7 - 14Icono
Nadir Hifi [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
7 - 14Icono
Tiempo muerto

7 - 14Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Saint-Supery [1]
7 - 14Icono
Theo Maledon [1] falla la bandeja. El balón se va fuera.
7 - 14Icono
Santiago Yusta [1] encesta el segundo tiro libre
7 - 13Icono
Santiago Yusta [1] encesta el primer tiro libre

7 - 12Icono
Guerschon Yabusele [1] comete su segunda falta personal sobre Santiago Yusta
7 - 12Icono
1ª Falta personal en ataque de Guerschon Yabusele [1] sobre Santiago Yusta
7 - 12Icono
Primera falta personal de Joel Parra [1] sobre Alexandre Sarr
7 - 12Icono
Canasta de Joel Parra [1]

7 - 10Icono
Willy Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Parra
7 - 10Icono
Primera falta personal de Elie Okobo [1] sobre Santiago Yusta
7 - 10Icono
Santiago Yusta [1] corta el pase a Bilal Coulibaly
7 - 10Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre

7 - 9Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el primer tiro libre
7 - 8Icono
2ª Falta personal de Mam Jaiteh [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
7 - 8Icono
Canasta de Guerschon Yabusele [1]
5 - 8Icono
Rebote ofensivo de Guerschon Yabusele [1] tras fallar su propio triple

5 - 8Icono
Canasta de Willy Hernangomez [1]
5 - 6Icono
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
5 - 6Icono
Primera falta personal de Matthew Strazel [1] sobre Sergio de Larrea
5 - 6Icono
Santiago Yusta [1] corta el pase a Elie Okobo

5 - 6Icono
Mate de Juancho Hernangomez [1] tras un contraataque, con asistencia de Santiago Yusta
5 - 4Icono
Matthew Strazel [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
5 - 4Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
5 - 3Icono
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre

5 - 3Icono
1ª Falta personal de Mam Jaiteh [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
5 - 3Icono
Canasta de Bilal Coulibaly [1]
3 - 3Icono
Triple de Alberto Abalde [1] tras un contraataque
3 - 0Icono
Alberto Abalde [1] roba el balón a Matthew Strazel

3 - 0Icono
Matthew Strazel [1] corta el pase a Xabi López-Arostegui
3 - 0Icono
Elie Okobo [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
3 - 0Icono
Xabi López-Arostegui [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Guerschon Yabusele.
3 - 0Icono
Triple de Matthew Strazel [1] con asistencia de Elie Okobo

0 - 0Icono
Elie Okobo [1] corta el pase a Willy Hernangomez
0 - 0Icono
Inicio del partido

