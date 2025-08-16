Feria de Begoña
Ortega cruje el alma
La tarde del frustrado duelo entre Morante y Roca Rey, el primoroso toreo del sevillano puso a todos de acuerdo
Si algo tiene el toreo es que su lenguaje es universal. Que lo bueno le llega igual al neófito que al friki, y, a su manera, lo paladean tanto el turista accidental como el abonado de toda la vida. Todos esos perfiles se juntaron ... hoy en Gijón, en una tarde de plaza llena y una expectación propia de los grandes acontecimientos.
Ausente Morante y con la suerte de espaldas Roca Rey, fue Juan Ortega quien se erigió en protagonista del espectáculo con una tarde inspiradísima, que crujió el alma de toda clase de espectadores. Dos orejas cortó del segundo al que toreó superiormente de capa -mención especial a su quite con el capote a a la espalda cargando la suerte- y deletreó el toreo con la muleta.
Reduciendo cada embestida del buen toro de Cuvillo, con la figura naturalmente erguida, dúctil la cintura, 'durmiéndose' en cada remate, la obra tuvo una expresión y un ritmo insuperables. De parecido corte la del quinto, toro más medido, al que dibujó un inicio por alto rodilla en tierra prodigioso. Pero en éste no manejó el acero con igual pericia.
El malagueño Fortes, sustituto de Morante de la Puebla, anduvo a buen nivel con un primero noble que careció de empuje y fuelle, y paseó una oreja del sardo cuarto al que toreó enfibrado y reunido por el pitón izquierdo, sobre todo después de sufrir una voltereta que no tuvo consecuencias.
Roca Rey por su parte estuvo mucho mejor de lo que dice el resultado de la ficha. Porque el peruano sujetó primero al obediente pero rajado tercero cuando se quiso ir, y le acabó dando fiesta de veras después de cambiarle de terreno, antes de atascarse con el descabello. El aplomado sexto, garbanzo negro de un encierro muy toreable, sólo le dio opción a despenarlo con la estocada de la tarde.
- Plaza de toros de Gijón. Sábado, 16 de agosto de 2025. Cuarto festejo de la Feria de Begoña. Lleno. Toros de Núñez del Cuvillo, de preciosas hechuras, y buen comportamiento en términos generales. Sólo el aplomado sexto desentonó.
- Fortes, de aguamarina y azabache (sustituía a Morante de la Puebla): pinchazo y estocada (ovación tras leve petición); estocada (oreja).
- Juan Ortega, de tirita y oro: estocada fulminante (dos orejas); dos pinchazos y estocada (ovación).
- Roca Rey, de purísima y oro: estocada tendida y dos descabellos (silencio tras aviso); estocada (ovación).
