Suscríbete a
ABC Cultural

SAn Sebastián

Mano a mano Marco-Olga: lo que no puede ser, no puede ser...

... Y, además, es imposible. Casado corta una oreja por una estocada letal en un 'duelo' sin rivalidad ni sentido tras la baja de Morante, que sustentaba el extraño cartel del día grande

Los toros del chacolí

fdfd
fdfd BMF
Rosario Pérez

Rosario Pérez

San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El nombre de Morante de la Puebla engrandecía los carteles de San Sebastián. Había elegido el sevillano la tierra donostiarra para hacer el paseíllo el día más señalado del calendario taurino, un 15 de agosto que era menos festivo sin la presencia del torero ... herido. Al reclamo de Morante había nacido un extraño cartel mixto, que se quedó en un mano a mano con menos rivalidad que entre un padre y una hija: de las filas de los matadores, Marco Pérez; de la de los novilleros, Olga Casado. Aunque la madrileña, más allá de su debut en Olivenza, con pocos de su escalafón se habrá topado. Un autobús recorrió la ciudad para anunciar la presencia de la novillera que revolucionó en el festival de Vistalegre y que ha evitado la competencia con los de su liga: ¿eso es igualdad? «Se es joven un tiempo, se es mujer siempre», rezaba el eslogan de Casado, que reaparecía tras causar baja por una lesión en Gijón (casualmente, sorteaba).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app