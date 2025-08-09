Suscríbete a
ABC Cultural

En Directo

Morante y Roca Rey, cara a cara en El Puerto: empate a dos orejas en sus primeros toros

Con cartel de No hay billetes, completa la terna Daniel Crespo con una corrida de Cuvillo

Morante y Roca Rey, cara a cara en El Puerto: empate a dos orejas en sus primeros toros
Rosario Pérez

Rosario Pérez

El Puerto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se dirimía esta batalla en el sur morantisma. y una ovación de gala le tributaron, compartida con sus compañeros, con ese gesto de paz en guerra entre el de La Puebla y Roca. Una pintura era Arrojadizo, cn el que el genio se arrebató a ... la verónica, pero lo mejor llegaría en unos lances a pies juntos torerísimos. Tenía el gesto herido Morante, con una ligera cojera por el palizón de la noche anterior en Marbella. Pero tiró de vergüenza torera y, de esa guisa, principió su faena, con una trinchera primorosa. Cuando presentaba la derecha, arrancó un fandango en un palmo de terreno, vertical, con un cambio de mano imposible. Qué cerca se lo pasó. No era tanto la limpieza como esa quietud tomista: o me quita el toro o no me quita nadie. Ni él mismo, incapaz de dar un paso atrás. Todo por delante, verdadeo. El toque y el pecho ofrecido en la zurda. Ese andarle para ponerse otra vez, a plomadísimo a izquierdas. Más verdad no cabía con aquel jabonero, que se prestó lo justo, con obediencia, en su medida y precisísima faena. De un soberbio volapié tumbó a Arrojadizo y cortó las dos orejas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app