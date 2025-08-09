Morante y Roca Rey, cara a cara en El Puerto: empate a dos orejas en sus primeros toros

Se dirimía esta batalla en el sur morantisma. y una ovación de gala le tributaron, compartida con sus compañeros, con ese gesto de paz en guerra entre el de La Puebla y Roca. Una pintura era Arrojadizo, cn el que el genio se arrebató a ... la verónica, pero lo mejor llegaría en unos lances a pies juntos torerísimos. Tenía el gesto herido Morante, con una ligera cojera por el palizón de la noche anterior en Marbella. Pero tiró de vergüenza torera y, de esa guisa, principió su faena, con una trinchera primorosa. Cuando presentaba la derecha, arrancó un fandango en un palmo de terreno, vertical, con un cambio de mano imposible. Qué cerca se lo pasó. No era tanto la limpieza como esa quietud tomista: o me quita el toro o no me quita nadie. Ni él mismo, incapaz de dar un paso atrás. Todo por delante, verdadeo. El toque y el pecho ofrecido en la zurda. Ese andarle para ponerse otra vez, a plomadísimo a izquierdas. Más verdad no cabía con aquel jabonero, que se prestó lo justo, con obediencia, en su medida y precisísima faena. De un soberbio volapié tumbó a Arrojadizo y cortó las dos orejas.

¿Qué se hace después de lo de Morante? Y lo que Roca Rey hizo fue a ponerse a torear más despacio que un palio, con el remate a una mano. Torerísimo. Cómo sería que hasta los de por aquí abajo le gritaban eso de ¡arsa! Con ese son de gusto lo puso en el peto antes de plantarse con el capote a la espalda en los medios, con fondo roquista. Y con esa raza empezó sobre las rayas: de rodillas, citando al toro a drechas, sorprendiendo con dos pendulares y ese remate con el de pecho apretadísimo. Sintiéndose, En una moneda de un dólar se asentó a derechas, con un invertido en el que no movió un milímetro las zapatillas. Con autoritario temple siguió por esa mano. Menos conexión hubo por la izquierda con el buen Encendido, de estupendo embroque pero escaso de finales. Ochos hizo en las cercanías, impávido en el arrimón. Bernadinas cambiándole el viaje antes tumbarlo de un espadazo. El Puerto de Santa María Plaza Real. Sábado, 9 de agosto de 2025. Quinta corrida. Cartel de 'No hay billetes'. Toros de Núñez del Cuvillo

Sábado, 9 de agosto de 2025. Quinta corrida. Cartel de 'No hay billetes'. Toros de Núñez del Cuvillo

de Roca Rey, de

Daniel Crespo

