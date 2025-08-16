Suscríbete a
Morante se probará en el campo el lunes para decidir su reaparición

Así lo adelanta 'Cuadernos de Tauromaquia', por lo que se descarta su presencia en su primera corrida de Málaga. El cigarrero continúa convaleciente de la cornada que sufrió en Pontevedra el pasado 10 de agosto

Morante sufre en Pontevedra una cornada de dos trayectorias en la pierna derecha

Morante de la Puebla
Morante de la Puebla Alberto Díaz

ABC

El mundo del toro continúa pendiente del estado de salud de Morante en su temporada histórica. Los aficionados disfrutaban de un torero sin igual, mientras que los empresarios veían el papel agotado casi en cada paseíllo del Genio. Una cogida en Pontevedra hizo parar ... el ritmo, sin saberse cuándo volvería el sevillano a torear. Encima en agosto, mes taurino por antonomasia, donde tenía una agenda muy apretada.

