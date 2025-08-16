Morante se probará en el campo el lunes para decidir su reaparición

El mundo del toro continúa pendiente del estado de salud de Morante en su temporada histórica. Los aficionados disfrutaban de un torero sin igual, mientras que los empresarios veían el papel agotado casi en cada paseíllo del Genio. Una cogida en Pontevedra hizo parar ... el ritmo, sin saberse cuándo volvería el sevillano a torear. Encima en agosto, mes taurino por antonomasia, donde tenía una agenda muy apretada.

Ha perdido ya varias corridas, como Huesca o San Sebastián, y este fin de semana tampoco estará en Gijón -donde será sustituido por Fortes, según ha comunicado al empresa Circuitos Taurinos-, Ciudad Real, ni la primera tarde de Málaga, ya que ese día, lunes 18, el cigarrero se probará en el campo, según informa 'Cuadernos de Tauromaquia'.

En función de cómo se encuentre, decidirá y anunciará la fecha de la ansiada reaparición, que podría darse en su segunda corrida del coso del Paseo de Reding, el 20 de agosto, o dos días después en Bilbao. Está anunciado con toros de El Puerto de San Lorenzo y Garcigrande, respectivamente.

Tras esos carteles, está anunciado hasta en cuatro corridas seguidas por toda España, pendiente del estado de salud del torero, que tuvo que volver a ser operado en Portugal, tras la primera intervención en la enfermería de la Plaza de toros de San Roque. Además, tanto en Gijón como en Ciudad Real estaba anunciado junto a Roca Rey, con el que está en 'guerra', aumentada por un quite en El Puerto de Santa María.