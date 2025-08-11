Suscríbete a
ABC Cultural

FERIA DE LA ALBAHACA

Juan Ortega rinde homenaje al genio ausente

Malogra con la espada una faena de puerta grande, que se abrió para un explosivo Clemente

Solo Escribano se sacude la losa de Morante y los cuarenta grados en el cartel de banderilleros

Juan Ortega en Huesca
Juan Ortega en Huesca TAUROEMOCIÓN
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Huesca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo el mundo quería entradas para el día de Morante, tantas que antes de comenzar la feria, la plaza de Huesca ya puso el 'No hay billetes' para ver al genio de la Puebla. De Pontevedra llegó el desencanto, pero su fuerza es ... tal que, aún ausente, la empresa no tuvo que devolver ni una entrada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app