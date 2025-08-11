Juan Ortega rinde homenaje al genio ausente

Todo el mundo quería entradas para el día de Morante, tantas que antes de comenzar la feria, la plaza de Huesca ya puso el 'No hay billetes' para ver al genio de la Puebla. De Pontevedra llegó el desencanto, pero su fuerza es ... tal que, aún ausente, la empresa no tuvo que devolver ni una entrada.

Y es que en el cartel quedaba otro sevillano, Juan Ortega, que recompensó con una faena de puerta grande, que él mismo se cerró con su mala espada. El quinto de la desigual corrida de Román Sorando, salió corretón sin que nadie lo fijara hasta que la muleta de Ortega se hizo presente con un descomunal derechazo interminable en el tiempo y en el espacio. Ahí surgió la esperanza, el toreo caro. A derechas e izquierdas, se hizo con el manso y lo toreó como el genio ausente lo hubiera aplaudido. El final, con ayudados por alto rodilla en tierra, un monumento al pretérito clasicismo.

La plaza, peñas incluidas, respondieron con exaltada admiración. Todo a favor hasta que la espada no entró hasta el tercer intento. El solemne saludo a la cerrada ovación fue todo un homenaje.

Quedaba de una, a veces, somnolienta tarde, el estrambote del sexto toro, que se mostró bonancible y fácil colaborador para un explosivo Clemente, que no quiso dejarse nada en el esportón. Variado y a por todas con el capote, y con gran decisión en el último tercio en una faena un tanto acelerada, de plena entrega, y de cara a la galería, con aspavientos, desplantes, circulares, siempre a favor de los tendidos de sol, que, después del deleite de Ortega, necesitaban la mecha que les prendiera la pasión definitiva. Un estoconazo firmó las dos orejas que se sumaron a la que consiguió del tercero por andar en los mismos registros valerosos.

Escribano, el sustituto de Morante, cortó una oreja facilona del cuarto, en una tarde que no pasará a sus anales particulares.

Morante, ausente, mantuvo el 'No hay billetes', los oscenses y foráneos se lo agradecieron, que entre tanto calor surgió, para disfrutar y recordar, aquel derechazo inmenso.