Morante sufre en Pontevedra una cornada de dos trayectorias en la pierna derecha

Remataba Morante una tanda de naturales al primero de la tarde, cuando el toro de Garcigrande se le quedó debajo y le hirió en a cara interna del muslo derecho, por donde iba sangrando mientras era llevado a la enfermería para operarle. Las primeras informaciones hablan de una cornada extensa pero limpia. Talavante acabó con el animal, mientras la plaza tenía el corazón encogido. Con muchísima admiración y cariño habían recibido al de La Puebla. Cierra el cartel Daniel Luque, que dejó la montera de su primer toro en la enfermería, como brindis al maestro.

El parte que se emitió desde la plaza rezaba: «Herida por asta de toro en cara interna de muslo derecho, herida anfractuosa de 10 cm que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10cm, y otra ascendente de 6 cm, Pronóstico grave que le impide continuar la lidia. El lesionado después de asistido se traslada al Hospital Quirón-Pontevedra».

Una mala noticia para la Fiesta y para los empresarios, ya que el Genio estaba llenando ahora como nunca en su carrera. La temporada del cigarrero está siendo histórica por el compromiso que tiene tarde tras tarde. Se está arrimando como nunca, sin importarle la plaza en la que esté, con un abandono tal del cuerpo, que a veces pareciera que se le olvidara tenerlo. Decía Belmonte que «para torear bien debes olvidar que tienes cuerpo», pero el Genio lo está llevando al siguiente nivel. Se le nota tan confiado en la cara del toro que más de un susto se ha llevado esta temporada, de momento sin más importancia que la de un porrazo.

Desde el que sufrió pasado 15 de junio en Móstoles -que le hizo perder varios compromisos- o el 20 de julio en Roquetas, hasta esta intensa semana, con sustos cada tarde: un golpe sufrió el pasado jueves en Mallorca; otro en Marbella el viernes, donde pasó por la enfermería por una brecha en la cabeza. No faltó al día siguiente a su cita con El Puerto, con otro pequeño susto en el capote. Se le vio en la cita portuense con cierta falta de reflejos, y tuvo que torear infiltrado. Quería cumplir el Genio con la afición gallega en el aniversario de la plaza, con la mala suerte de que el animal parece que sí hizo presa.

Dura la temporada de un maestro en un momento de genialidad insuperable, que también le ha llevado a vivir la cara más bonita de la Fiesta: el 8 de junio abrió por primera vez la puerta grande de Madrid entre una masa de aficionados, que fueron hasta el hotel a corear «¡Jo-sean-to-nio-Morante-de-la-Puebla!». Y logró incluso rendir a la afición sanferminera el 9 de junio, conquistando también Pamplona.