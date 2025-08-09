Suscríbete a
CORRIDA DE CANDILES

Los de arte también saben mandar, poder y llenar

Morante sufre una fuerte voltereta que le impide salir a hombros, pese a haber cortado un rabo, aunque salió de la enfermería con una brecha en el parietal y una contusión en el glúteo, a las puertas de torear mañana en El Puerto con Roca Rey

El genio de La Puebla, Ortega y Aguado llenan de una extraordinaria torería el ruedo marbellí, con una despaciosidad, ganas y torería pocas veces vistas

Pablo Aguado, el torero de la belleza natural: «Para crear un mensaje delante del toro hay que sufrir, incluso tocar fondo»

Morante en Marbella, en su extraordinario inicio al primero de la noche JOSELE
Alicia P. Velarde

Antes se decía aquello de «los de valor a mandar, y los de arte a acompañar», pero llegó Morante, pasándoselos más cerca que nadie, con más arte que nadie, y llenando, y llevó la contraria al dicho. La temporada de José Antonio está siendo tan ... extraordinaria que tardaremos en vivir algo similar. Un rabo cortó tras otra faena para poner en las escuelas, volteretón incluido, con más ganas y capacidad que medio escalafón. Y luego llega Ortega, y se pone a hacer tafalleras y manoletinas rodilla en tierra. Y después llega Aguado y torea como si estuviera en su casa ¿Cuándo han hecho eso 'los de valor'? ¿Cuándo se ha toreado más despacio que como lo hacen estos tres sevillanos? Son un deleite para los sentidos, tal vez hasta complicados de analizar y digerir.

