Morante sale por primera vez a hombros en Pamplona

Y Pamplona vio por primera vez la grandeza del toreo de Morante. Hasta rendir Pamplona y cruzar por primera vez en su carrera la Puerta del Encierro. ¡Torero, torero! No le va a quedar otra al de La Puebla que ampliar su estancia en la ... capital navarra después de decir en la prensa local que si triunfaba aquí lo verían hasta el Pobre de mí. Pobre del señor que se atragantó con una magras con tomate durante la merienda en el cuarto mientras asistíamos a la gloria morantista. Mientras unos sacaban el pañuelo, otros llamaban a la Cruz Roja desde la grada del 3. Para ver a Morante no hay que comer ni pipas y estar como en misa.

Solemne su toreo en medio de aquel barullo. Qué lección de saber estar, de magisterio, de valor y de torería impartió en esta histórica temporada que lleva su nombre. Desde un balcón de la Estafeta, de blanco impoluto con mocasines rojos, Morante había asistido al veloz desfile de los toros de Álvaro Núñez en su debut pamplonica. Corrían los mozos como alma que lleva el diablo entre la marabunta. Morante, al contrario, se quedó quieto. Esperó al toro y se lo pasó muy cerca, más cerca todavía. Era imposible saber dónde acababa el pelo castaño de Majoreto y dónde empezaba el oro del cigarrero en aquella majestuosa apertura por alto al hilo de las tablas. Llevaba este número 21 sobre su lomo las banderillas con la bandera de España: una mamarrachada los pitos del sol cuando se percataron que Curro Javier tomaba los palos rojigualdas.

¿Acaso no se han enterado todavía de en qué país viven? Parece que no, como tampoco se han enterado algunos de que la razón de ser del toro es su lidia y muerte. Pero ya estaba allí el ganadero, Álvaro Núñez, para recordárselo. De antología su alegato en La 1 durante los encierros para reinvidicar el mismo espacio para las corridas. Y para dar un repaso a EITB: ¿cómo se puede tolerar que una cadena pública llame asesinos a los toreros? Intolerable sugerir que los que pasan por taquilla pagan por ver un asesinato. «Lo toros no se asesinan; se asesina a las personas y lo hacen los terroristas». Sólo por ese descomunal repaso había que sacar a saludar a Núñez en su presentación en San Fermín, aunque luego la corrida no diese el juego esperado, salvo el notable tercero, que propició que Rufo se sumara a la foto de la salida en volandas de José Antonio Morante.

