Roca Rey habla por primera vez sobre la polémica del verano: «Yo no he vetado a Morante»

La feria de más lujo del Norte, la de Santiago, nació envuelta en la polémica por la firma del contrato del rejoneador Diego Ventura y murió envuelta en otra: el supuesto veto de Andrés Roca Rey a José Antonio Morante para ocupar la baja ... de Cayetano Rivera Ordóñez. Retrocedamos: el genio de La Puebla del Río protagonizó el famoso mano a mano con Juan Ortega en una tarde que fue un desastre. Era el único paseíllo de Morante en Cuatro Caminos. Decidió el cigarrero que con uno era suficiente, pero después del fracaso del mano a mano, se ofreció para sustituir a Cayetano y donar los honorarios a una institución benéfica. Lances de Futuro esperó para ver si había un triunfador en la penúltima corrida, la de Victorino, en la que Manuel Jesús 'El Cid' cuajó lo más rotundo del serial con un Vengativo que embestía con la excelencia de la bravura. El propio torero de Salteras lo explicaba así en ABC: «Cuando me enteré de todo eso, ya me habían dicho que toreábamos. La empresa decidió esperar a que terminase la corrida y, si había algo importante, poner al triunfador. Corté las orejas y me dieron la sustitución. Yo ahí ni pincho ni corto, no tengo nada que ver con esa polémica. Los toreros que han triunfado en la plaza siempre han tenido estos premios. Me gané la sustitución en el ruedo».

¿Hay veto entonces o no hay veto? Morante y Roca van a compartir paseíllo en una docena de tardes: a las cuatro toreadas en Jerez de la Frontera, Toledo, Granada y Pamplona se suman las de El Puerto de Santa María, Gijón, Ciudad Real, Cuenca, Valladolid, Albacete, Úbeda y Sevilla. Nos ponemos en contacto con Roca Rey, que curiosamente va a coincidir con Morante (y Ortega) más que con ninguno esta temporada.

Noticia Relacionada Las consecuencias del tremendo volteretón de Emilio de Justo en Santander: dos fracturas en la región dorsal Rosario Pérez El torero extremeño no podrá cumplir sus compromisos de Huelva y Azpeitia y se marca como objetivo reaparecer en Pontevedra

—¿Es cierto que Andrés Roca Rey ha vetado a Morante de la Puebla en Santander?

—No, no es cierto. La empresa es la que pone a cada torero y nos comunicó la misma mañana de la corrida de Victorino la ausencia de Cayetano. Nos pidió que fuéramos pensando quién podría ser su sustituto, para decidirlo junto con Juan Ortega y la propia empresa, que además es quien apodera a Juan, y se pudiera llegar a un acuerdo. Nosotros pedimos una cosa lógica, que era esperar a la finalización de la corrida por si había un triunfador, y así fue. Triunfó El Cid, nos comunicaron el interés de ponerlo allí mismo y no tuvimos objeciones.

¿Último paseíllo? «Siempre pensé que diez años de alternativa serían suficientes para que los seis toros de Lima fueran un hito. ¿Qué nos deparará? Nadie lo sabe. Ni yo»

—Si no es así, ¿a qué achaca usted este rumor que viene del propio entorno de Morante?

—Lo desconozco por completo. Ellos al parecer se ofrecen a la empresa y a la alcaldesa, y nosotros nos enteramos de eso a la noche cuando la decisión estaba tomada por todas las partes, pero ya le he contado cómo se decidió al sustituto. Lo que si le puedo decir es que a mí todo esto me está haciendo mucho daño.

—¿Tiene miedo a medirse en el ruedo con el torero al que muchos consideran el mejor?

—Miedo le tengo al toro. Cuando salgo al ruedo lo único que pienso es en superarme a mí mismo. Me incentiva mucho torear con los compañeros, y por supuesto con Morante mucho, con uno de los que más. Torear con él es un incentivo para querer exigirme todavía más. Y quedan varias corridas esta temporada juntos. Deseando que lleguen.

—Si ya está anunciado en otras plazas como El Puerto o Gijón, ¿a qué veto se refieren?

—Justamente a eso me refería antes. De ahí mi sorpresa. No entiendo qué quieren decir con un veto si vamos a torear un montón de corridas más. Entonces yo estaría vetando a todo el escalafón cada tarde, salvo a los dos toreros con los que me anuncio ese día. La verdad es que sigo todavía intentando entender esta situación, que a lo mejor es que no tiene mucha lógica.

—¿Le dolió que Morante se sentase este año en el trono de San Fermín?

—No solo no me dolió, sino que me alegró. A mí no me molestan los triunfos de los demás. Al contrario, me alegré mucho por él.

—¿Alguna vez ha faltado usted el respeto a Morante?

—No. Yo a Morante lo respeto muchísimo y en el ruedo lo admiro todavía más. ¿Quién no va a admirar a Morante?

—¿Y Morante a usted?

—Tampoco.

—En las redes sociales se ha generado una corriente de odiadores contra usted, ¿le asusta esa reacción?

—No, no me asusta. Últimamente muchos allegados míos me han contado ciertas cosas, porque les preocupaba más a ellos que a mí. Las cosas volverán a su sitio.

Reflexión «Cada tarde que me anuncio con dos compañeros, entonces, ¿el resto de toreros del escalafón están vetados?»

—Va a torear próximamente con Morante en feudo morantista, El Puerto de Santa María, ¿cómo lo afronta?

—Como digo siempre, voy a la plaza pensando en lo mío. Y lo cierto es que El Puerto de Santa María es una plaza que me encanta: su plaza, su ciudad, sus playas y su gente. Supongo que todo esto despertará expectación máxima y rivalidad. Si dejamos atrás todas estas situaciones que, en mi opinión, se han desmadrado un poco, creo que nos queda una temporada por delante de varios encuentros que puede ser muy bonita.

—Usted es el que más gente ha arrastrado en lo que va de temporada, el número 1 en la taquilla y el que más cobra. ¿Cree que detrás de esta campaña hay algo más? ¿Alguien que quiera rebajar los honorarios? ¿Alguien que sueñe con apoderar al que más billetes mueve?

—Yo no soy de pensar en segundas intenciones ni pienso mal de la gente. Siempre he sido de verdad y con esos valores trato de caminar. A lo largo de la historia siempre ha habido esas intenciones con los números uno en las taquillas y con los toreros que van por libre, ahí está la historia escrita. Si es así, no tengo ningún problema en que lo intenten.

—Dicen que ha vetado a Pablo Aguado en Salamanca, pero el caso es que ha toreado ya unas cuentas con él.

—Me sorprende. De la pandemia para acá es posiblemente con el torero que más he toreado y con el que torearé esta temporada más tardes, algunas ni se han anunciado aún. Cada tarde que me anuncio con dos compañeros, entonces, ¿el resto de toreros del escalafón están vetados?

Enemigos «Habrá gente que intente acabar conmigo, pero mis valores y principios siempre estarán por encima de eso»

—¿Y a Borja Jiménez?

—Por supuesto que no. Con Borja toreé en Teruel y pedimos torear con él en otras plazas donde las empresas o comisiones no lo consideraron, como Pamplona.

—¿Y a Marco Pérez?

—Más de lo mismo. Con Marco Pérez voy a coincidir en Valladolid, y por circunstancias no fue antes, aunque me hubiera gustado hacerlo en su tierra, Salamanca. También lo pedimos en Bayona y en Úbeda. Como ve, ni pongo ni quito: propongo, y la empresa hace lo que le conviene.

—¿Y con Daniel Luque?

—Justamente a usted ya le di esa respuesta.

—Llegados a este punto, ¿teme que digan que veta a todo aquel con quien no se anuncia en una feria?

—A todos menos a dos. Así parece, y así ya lo tengo como asumido.

—En Santander, si no hubiese entrado El Cid, se habría pensado que no quería verlo después de mojarle las orejas en la corrida de Victorino.

—Pues seguramente. Y aun poniéndolo, también podrían decir que no se puso a un torero más nuevo. Pueden decir de todo. El caso es que haga lo que haga, parece que siempre pensarán mal.

—¿Cómo se encuentra anímicamente?

—Bien, me encuentro bien. Aunque es evidente que estas cosas, aunque no quieras, te distorsionan. Y no tanto por ti, sino por tus seres queridos, que ves que se preocupan. Esta entrevista la hago justamente por eso: porque creo que me tocaba defenderme y explicarle a todos mis seguidores, sobre todo a los jóvenes que me buscan en las plazas, en la furgoneta, en los hoteles, que la persona que ahora les quieren dibujar no se parece en nada a la que ellos conocen.

Por sus seguidores «Creo que me tocaba defenderme y explicarle a todos mis seguidores, sobre todo a los jóvenes que me buscan en las plazas, en la furgoneta, en los hoteles, que la persona que ahora les quieren dibujar no se parece en nada a la que ellos conocen»

—Últimamente se le ha visto sufrir. ¿Está necesitando ayuda?

—No tengo la sensación de estar sufriendo. Aunque, como he dicho otras veces, sí trabajo con una coach con la que expreso mis dudas e inquietudes, y me ayuda a resolver desde la psicología algunas cuestiones internas que todos nos hacemos a veces.

—Ha cortado orejas y ha llenado un puñado de plazas, pero sus no triunfos se cantan casi más que los triunfos. ¿Forma parte del precio de ser máxima figura?

—Hay una frase de Benedicto XVI que dice que el bien vencerá en el mundo, aunque el mal haga más ruido. Y creo que se aplica perfectamente. Habrá gente que intente acabar conmigo, pero mis valores y mis principios siempre estarán por encima de eso. Mi conciencia está muy tranquila.

—Usted pidió a Fortes en Málaga y se colocó de nuevo en el mapa taurino. O a jóvenes como Navalón en Alicante.

—Creo que la lista es más larga. En mis objetivos de este año estaba abrir carteles y dar entrada a otros toreros. Eso me enorgullece. Porque cuando yo irrumpí como matador de toros fue gracias a que me dieron una oportunidad, y yo he querido hacer lo mismo esta temporada.

—Al fondo le aguardan los seis toros de Lima, ¿podría ser su último paseíllo?

—Siempre pensé que diez años de alternativa serían suficientes para que los seis toros de Lima fueran un hito. ¿Qué nos deparará? Nadie lo sabe. Ni yo.

Las doce tardes juntos

Las 4 toreadas...

Jerez (24 de mayo): oreja para Morante; Roca indulta un toro y sale a hombros.

Toledo (19 de junio): Morante, oreja; Roca, dos.

Granada (20 de junio): empate a dos orejas.

Pamplona (9 de julio): Morante, dos orejas; Roca, de vacío.

Y las 8 que faltan...

El puerto. Territorio morantista, el 9 de agosto es su nuevo encuentro, de máxima expectación. Luego vendrán Gijón (día 16), Ciudad Real (17), Cuenca (26), Valladolid (12 de septiembre), Albacete (13), Sevilla (28) y Úbeda (4 de octubre).