Morante se cae de Zaragoza: el Pilar se descalabra

La Feria del Pilar ha quedado totalmente descalabrada. Sus dos carteles estrella con Morante de la Puebla y Roca Rey como máximos protagonistas y con las entradas agotadas, se han roto totalmente y han supuesto una situación de desazón y decepción entre los ... aficionados que no entienden los porqués, no se sabe si de última hora o ya previsto de antemano.

El doble compromiso de Morante el día 12 en Madrid, festival homenaje a Antoñete por la mañana y corrida vespertina, puede haber influido en la decisión de no acudir a una plaza como la de Zaragoza y dejar a una afición en una situación de indefensión.

Es cierto que Morante sufrió una voltereta la pasada semana, también que al día siguiente toreó sin problemas en Zafra. Tenía la cita de una plaza de primera en Zaragoza, que ha decidido saltarse.

A media mañana lo confirmaba 'Heraldo de Aragon' en un boletín de urgencia. Los peores augurios se confirmaron y el sevillano huye de un coso de primera categoría y de una afición volcada con él desde hacía meses, en cuanto en el mes de agosto se anunció su presencia en la Misericordia.

Se suma la caída de Morante a la de Roca Rey para el día 11, que será cubierta por Daniel Luque, en un cartel totalmente roto. Estaba anunciado para el 10 de octubre Manzanares y la alternativa del aragonés Cristiano Torres. A estas horas, no se sabe cómo la empresa de Carlos Zúñiga va a resolver la situación. vergonzante silencio en torno a una feria de primera categoría.