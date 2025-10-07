Ilusiona Tomás González en una Misericordia sin rumbo

La plaza de Zaragoza sigue sin encontrar su rumbo. Sin el mínimo criterio presidencial, el coso de la capital aragonesa no responde a su primera categoría y una historia bicentenaria. Y la prueba más más palpable está en la presentación del ganado a lidiar. Si ... el pasado domingo, en la corrida concurso de ganaderías saltaron al ruedo astado impresentables, en la segunda de las novilladas ya se presentía algo parecido con los remiendos de última hora.

Así, los cuatro que el presidente salvó de los anunciados de Ignacio Pérez Tabernero fueron protestados por unos aficionados que intentan poner la plaza en su sitio. Sin mucho éxito, la verdad, pues ni la oferta empresarial ni las decisiones de la autoridad marcan un rumbo claro.

Seis novillos sin fondo, noblotes, con los que pechó una terna de la que sobresalió el debutante turolense Tomás González, que puso todo de su parte para salir triunfante. El chaval anda fácil y conecta bien con la parroquia. Al tercero, de Pincha, el mejor, cuajó un explosivo comienzo de faena hincado de rodillas y toreando largo y templado a derechas. Por ese pitón llegaron los mejores momentos y en algunos naturales, que al astado le costaba tomar. Las orejas se esfumaron con la espada que tardó en entrar. Con el sexto solo pudo lucirse con el capote, porque su oponente fue a menos.

También dejó buena impresión Pedro Andrés, mejor con el rajado segundo al que toreó con poder y mandó, mientras que el quinto no le dio opciones. Y pasó sin pena ni gloria Cid de María.