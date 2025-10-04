Suscríbete a
FERIA DEL PILAR

El Mene responde con la izquierda a la expectación despertada entre los paisanos

Corta una oreja, como Tomas Bastos, a la bonancible y mansa novillada de Brazuelas

Carteles de la Feria del Pilar

El Mene en la Plaza de la Misericordia
Ángel González Abad

Zaragoza

Al Mene lo esperaban con ilusión en Zaragoza tras los desencuentros que lo dejaron en el banquillo la temporada pasada y allá por San Jorge. Se plasmaba en el ambiente la expectación, las ganas de ver al zaragozano, que llegaba avalado por muchos ... triunfos en las más importantes ferias de novilladas. Y El Mene no defraudó, pese a la decepción con el primero de Brazuelas.

