El Mene responde con la izquierda a la expectación despertada entre los paisanos

Al Mene lo esperaban con ilusión en Zaragoza tras los desencuentros que lo dejaron en el banquillo la temporada pasada y allá por San Jorge. Se plasmaba en el ambiente la expectación, las ganas de ver al zaragozano, que llegaba avalado por muchos ... triunfos en las más importantes ferias de novilladas. Y El Mene no defraudó, pese a la decepción con el primero de Brazuelas.

Manso desentendido con el que hubo de bregar tras un comienzo de faena pleno de despaciosidad. A partir de ahí primó la mansedumbre del novillo ante la que se estrelló el empeño del chaval. Las cosas mejoraron ante el cuarto, más entregado el astado al que fue metiendo en la muleta en los medios. Allí surgieron dos series a derechas con buen aire, para romper con la mano izquierda. Una aclamada serie al natural por ajustada, buen trazo y compromiso puso todo a su favor. En ese aire siguió con la zurda con inmensos de pecho, que convencieron al paisaneje. Cortó una oreja y le pidieron con fuerza la segunda.

Noticia Relacionada Emilio de Justo resucita por la Puerta Grande en una corrida de ricos Rosario Pérez Tras un dramático percance y con una dura lesión costal, apasiona con una faena sin ayuda y logra su quinta gloria, en una salida a hombros más sentimental que exigente por la mácula de la espada, en una lujosa corrida de Victoriano de ricos, arrastrada casi intacta. De consagración el lote de Rufo (¡ay, Carterista!); importante dimensión de Jiménez sin rematar

Tomás Bastos se llevó un trofeo del segundo, que embistió rebrincado de salida y se fue atemperando. Primó la mano derecha, con diferentes ajustes hasta una tanda con el final de un soberbio cambio de mano. Se lo pasó muy cerca en las bernadinas finales y eficaz con la espada. Al bonito colorado que hizo quinto lo pasó con frescura en el comienzo del trasteo, para, ya en los medios, porfiar con una y otra mano, más entregado a derechas.

Poco pudo hacer el peruano Pedro Luis, que venía a sustituir al herido Julio Norte, con el tercero, un manso con el que estuvo más detrás que delante recorriendo todos los terrenos de la plaza con constantes huidas de ida y vuelta. Con el sexto anduvo entonado con la diestra, pero la faena fue a menos hasta perderse con los aceros.