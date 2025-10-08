Feria del Pilar: aquí no funciona ni la cubierta

La Misericordia está sumida en una situación en la que nada parece funcionar de acuerdo a una plaza con su tradición e historia. Mientras esta Feria del Pilar se descalabra con caídas más o menos justificadas de los carteles respecto a lo anunciado, con ... ganado para el olvido, en el coso, por no funcionar, ni la cubierta que obró el milagro de la consolidación de la plaza misericorde. Ahí está, fija, que ni se abre ni se cierra. Viendo pasar el tiempo y sonrojada por lo que sucede a sus pies.

La Diputación de Zaragoza mira para otro lado, total que los paganos pasen un poco de calor con la lona echada tampoco es para tanto; la empresa oferta lo que puede y la autoridad anda totalmente desnortada y desbordada. Se dan orejas como si se intentara tapar algo, se cambian tercios con una banderilla, se mantienen inválidos en la arena… Y todo en un ambiente poco más que de plaza portátil.

Beneficiado de todo este totum revolutum resultó Fernando Adrián. Le echaron por claudicantes sus dos toros al corral y con los sobreros del mismo hierro de La Palmosilla, que lucieron la misma poca casta, estuvo entregado, sin exquisiteces, fácil. Dos faenas con el mismo patrón. Derecha, izquierda, derecha y manoletinas. Oreja del primero bis y oreja del cuarto bis, en este con el cambio de las manuelas por bernadinas.

Decidido también Borja Jiménez, con dos toros tan febles como nobles. Al segundo lo toreó en series cortas con la muleta. En cuanto intentaba bajarle la mano, el palmosillo las perdía, y aún así lo exprimió en un final a más. El quinto desató una bronca cuando el presidente cambió el tercio de banderillas con un solo palo sobre el morrillo, y el sevillano se encorajinó y hasta le dio la vuelta a la situación llevándolo largo pleno de entrega. Faena intermitente con el mulo, que le agradecieron.

Feria del Pilar Coso de la Misericordia. Miércoles, 8 de octubre de 2025. Quinta del Pilar. Tres cuartos de entrada. Toros de La Palmosilla, 1º y 4º como sobreros, sin casta ni fuerza.

Fernando Adrián, de celeste y plata. Estocada (oreja). Estocada tendida y desprendida. Aviso (oreja).

Borja Jiménez, de tabaco y oro. Estocada baja (ovación). Estocada baja y descabello. Aviso (vuelta al ruedo tras petición).

Tomás Rufo, de rioja y oro. Estocada (ovación). Pinchazo y media. Aviso (ovación).

Lo mejor de Tomás Rufo con el tercero fue el estoconazo final. Antes se esforzó dejando su sello con unos buenos naturales. Al sexto, el que más se mantuvo, lo recibió muy sentido con el capote y se llevó un buen susto. Después toreó despacioso a derechas, a pies juntos, erguida la planta. Un final aguerrido puso todo a su favor, pero la espada no entró a la primera.

La cubierta seguía inmóvil, nadie sabe su secreto. De ahí para abajo, nadie encuentra su sitio.