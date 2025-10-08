Suscríbete a
Toros en Zaragoza

Feria del Pilar: aquí no funciona ni la cubierta

La cubierta de Zaragzoza, ayer en un momento del festejo
Ángel González Abad

Zaragoza

La Misericordia está sumida en una situación en la que nada parece funcionar de acuerdo a una plaza con su tradición e historia. Mientras esta Feria del Pilar se descalabra con caídas más o menos justificadas de los carteles respecto a lo anunciado, con ... ganado para el olvido, en el coso, por no funcionar, ni la cubierta que obró el milagro de la consolidación de la plaza misericorde. Ahí está, fija, que ni se abre ni se cierra. Viendo pasar el tiempo y sonrojada por lo que sucede a sus pies.

