El Mene, ante su debut en Las Ventas: «Siempre intento buscar la pureza y la excelencia»

Septiembre es el mes de los novilleros. Certámenes y ferias de novilladas se van sucediendo durante esos días. Y la pasada temporada un nombre sobresalió por encima de todos: El Mene. Todos los aficionados querían verle. Y no es poco decir, porque el plantel del ... escalafón novilleril actual tiene nombres muy ilusionantes como Zulueta, Julio Méndez, Emiliano Osornio, Cid de María o el también maño Aarón Palacio, que cortó una oreja la primera novillada del ciclo, además de Marco Pérez, que ya está a las puertas de la alternativa.

Ahora llega a Madrid en pleno San Isidro, el lugar donde todos quieren estar. «Es un sueño desde que empecé en esto. Yo veía a las figuras torear allí, a los toreros debutar en Madrid y le daba mucha importancia porque es una plaza muy exigente. De ahí que se la llame la primera plaza del mundo. Voy con muchas ganas». ¿En qué toreros se fijaba Iker cuando los veía por la tele, y soñaba con torear con ellos?: «Tengo muchos referentes, pero me fijo mucho en la vía de la pureza. Por ejemplo, uno de los denominados puros y que a mí me gusta mucho es es Uceda Leal, que cortó el domingo una oreja y estuvo sensacional. Y luego, Morante, Juan Ortega, Manzanares padre... En fin, toreros con el concepto de la pureza».

La palabra pureza se repite varias veces en la conversación. Se nota que es algo que obsesiona al chaval, y se ve que lo lleva dentro. Tiene un toreo muy puro, y eso le gusta mostrar: «Siempre intento buscar la pureza y la excelencia». Joven poco conformista, su concepto puede calar en Las Ventas, donde gusta lo breve y bueno. «Soy más de hacer faenas cortas pero intensas, que eso es muy de Madrid, una plaza donde se pueden cortar las orejas con veinte muletazos». Efectivamente, aquí no gusta que te pongas pesado. «Ni aquí ni en ninguna plaza», apunta. «Pero en Madrid muchísimo menos, no sirve de nada».

Su nombre va de boca en boca entre los aficionados. «Tengo muchas ganas de ver al Mene», se escucha en las novilladas en las que torea: «Eso da mucha responsabilidad ya que quieres estar a la altura y al máximo nivel que tu cuerpo sea capaz de dar, y a esos aficionados que tienen ganas de verme espero no defraudarles. Pero también una motivación por la misma razón, para dar la mejor imagen de mí y no defraudar las expectativas que tenía la gente».

El domingo también cortó dos orejas Aarón Palacio en La Maestranza. Continúa triunfando el maño, que también tiene un toreo clásico y templado. Las rivalidades siempre han sido muy toreras, y qué bueno sería para la afición zaragozana que salieran dos toreros de tan buenas maneras. «Él fue primero a Madrid, cortó una oreja, y estuvo muy bien toda la tarde en general. Así que ni él me lo pone fácil, ni yo se lo quiero poner fácil, porque siempre uno busca el superar todo».

Hablando de Zaragoza, muchas polémicas están rodeando el coso de Pignatelli. Entre ellas, que El Mene no estuvo anunciado en San Jorge: «No pude estar por ciertas circunstancias, porque no se llegó a un entendimiento. Lo que teníamos previsto al principio no pudo ser así en tema carteles, y decidimos quedarnos sin ir, porque tampoco tengo prisa en ir a Zaragoza». Aunque es su plaza, y sí le gustaría estar en la Feria del Pilar. «Ahí Dios dirá y a ver si me lo ha ganado de verdad».

A muchos chavales les entran las prisas por tomar la alternativa. Pero este novillero, con las ideas claras y que habla con el temple con el que torea, prefiere las cosas con calma y bien hechas: «Quiero aprovechar a rodarme, porque el año pasado sólo toreé diez novilladas y quiero echarlo este año entero de novillero, para que cuando sea matador de toros pueda estar con esa frescura». Seguro que la Pilarica le echa algún capote para que vayan llegando las oportunidades de una alternativa de lujo. Mejor ir poco a poco, pensando en la corrida de Las Ventas. Luego, como él decía, Dios dirá.