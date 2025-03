El viento se llevó la primera novillada de Las Ventas

El viento tapó a los novilleros y novillos. La corrida no fue un dechado de bravura, aunque tuvo cosas buenas, pero el no poder sacar a los animales a los medios por las condiciones atmosféricas marcó todos los trasteos, además de molestar a los tres ... espadas. Diego Bastos, cogido durante la primera faena, mostró capacidad, elegancia y temple; Mariscal Ruiz fue todo corazón y valor; mientras que Emiliano Osornio se llevó el peor lote. Poco pudo hacer el mexicano -que debutaba en Madrid, al igual que Mariscal-, más que dejar detalles de clara inspiración morantista. No puede tener mejor espejo el azteca, que ha dejado muchas ganas de verle con un lote con opciones en tarde de banderas quietas.

Abrió la tarde un novillo distraído, mansote, que desparramaba la vista y que además, probablemente azuzado por el viento, se vencía por el pitón derecho. No paró de moverse durante los dos primeros tercios, en los que Diego Bastos intentó recibirlo con buenas verónicas ganándole terreno hasta los medios, pero en esos terrenos era complicado por la condición de este Oficial, y el aire, que no ayudaba. Tras brindar al público, Bastos le dio buenas tandas, y el novillo se vino arriba humillando y con recorrido. En un día sin viento, le habría dominado mucho mejor y se habría tapado más. En un pase de pecho, tras una tanda al natural, se encontró al novillo encima y le prendió por el derecho. Diego continuó sin mirarse, toreando clásico y ligado, sin una concesión fácil a la galería en ningún sentido, ya que iba sangrando por el gemelo, pero nadie lo percibió en la plaza. Probablemente por la merma de la pierna, no pudo matarlo bien. Con una cornada de 10 cm en el gemelo, fue Bastos a porta gayola a recibir al cuarto. Otra larga en el tercio dio a Mestizo, y si bien es verdad que la lidia fue muy mejorable, también lo es que el novillo sólo quería rajarse. Manso pregonado fue durante toda la faena, en la que el sevillano estuvo más tiempo detrás del novillo que pudiendo torearlo. Hacia dentro se tragaba siempre el primer muletazo, metiendo bien la cara incluso. Hacia fuera ya era otra cosa... Eso sí, el que se dejaba, lo aprovechaba muy bien Bastos, recetando excelentes pases por ambas manos. La labor, que comenzó en el 9, acabó donde quiso el novillo desde el principio: en el 4. Se tiró bien, pero la estocada cayó baja. Noticia Relacionada Morante, desatado de genialidad, corta dos orejas en su reaparición en Almendralejo Rosario Pérez «¡Te queremos!», le gritaban los tendidos, que colgaron el 'No hay billetes' diecinueve años después Se presentaba Mariscal Ruiz con un señor novillo que no quiso pelea en el caballo, dejándose sin más. En banderillas galopó y en la muleta se comportó como un animal encastado. Mientras que por el pitón izquierdo era más sosito, Jalado se rompió humillado por la diestra, con nobleza. Solo quería trapo, y era necesario dominarlo, porque lo pedía el fuenteymbro. Eolo hizo que ese poder fuera complicado, por lo que Alex, que no pudo tener más valor ni ganas, decidió tirar por el toreo accesorio. Se llevó un golpe muy fuerte al entrar a matar por segunda vez, ya que se quedó en la cara, faltándole algo de técnica en la suerte suprema. Eso sí, arrestos no le faltan. Si nada destacable hubo en los primeros tercios del quinto, comenzó Mariscal de rodillas en el tercio. El viento fue a más, pero el chaval decidió sacarse a Damasco a los medios. A actitud no le gana nadie, aunque le podían más las ganas que el verdadero lucimiento. Alargó en exceso la faena, llevándose un susto. Con gesto de dolor y sangre en la mano derecha, fruto de ese achuchón, se perfiló dejando una estocada corta, algo desprendida, que fue mortal de necesidad. Y vuelta a la enfermería, en la que ya estaba, de nuevo, Diego Bastos… Otra historia muy distinta fue Guardés, un novillo muy manso que solo buscaba las tablas y rehuía cualquier pelea. Bonito fue el inicio por bajo de Emiliano Osornio, abrochando con un buen pase de pecho, pero poco más pudo hacer, no alargando en exceso lo que no iba a ningún lado, mientras sus compañeros salían de la enfermería. Aparte de mansear durante el primer tercio, como todos sus hermanos, el cierraplaza estaba justito de fuerza. Hubo algunas protestas que no cuajaron. Tras dos buenos pares de Juan Sierra, comenzó Osornio por ayudados por alto que quebrantaron al animal. Mala suerte tuvo con este Casita II, que ni fuerza ni recorrido tenía. De nuevo fue breve, demostrando que le funciona la cabeza. Dio una tanda de naturales con la diestra bonita, de final de faena. Dejó un estoconazo de perfecta ejecución a la segunda. LAS VENTAS Plaza de toros de Madrid. Domingo, 30 de marzo de 2025. Entrada: 8.271 espectadores. Novillos de Fuente Ymbro, mansos en los primeros tercios, a más algunos en la muleta.

de tabaco y oro. Estocada rinconera (palmas). Pinchazo y buena estocada (silencio). Parte médico de Diego Bastos: Herida por asta de toro en tercio proximal cara interna pierna izquierda, con una trayectoria hacia atrás de 10 cm, que produce destrozos en gemelo interno.

Parte médico de Diego Bastos: Herida por asta de toro en tercio proximal cara interna pierna izquierda, con una trayectoria hacia atrás de 10 cm, que produce destrozos en gemelo interno. Parte médico de Mariscal Ruíz: Puntazo en tercio superior cara anterointerna muslo derecho con lesión de aponeurosis, pendiente de estudio ecográfico. Herida en cara palmar primer dedo en mano derecha, con sección completa tendón flexor largo del pulgar y nervio colateral cubital del mismo.

