El espíritu de Gallito fundido al alma morantista en Talavera

ALICIA P. VELARDE Talavera de la Reina (Toledo) 18/05/2025 a las 22:04h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Hace 105 años un toro mató a Joselito en Talavera. Pero el rey no murió, ni se acabaron los toros como dijo el Guerra: están más vivos que nunca, y el espíritu de Gallito estuvo en el ruedo mientras toreaba Morante. Más bien, parecía ... estar dentro de Morante. Por él intentó torear el cigarrero al cuarto con el capote. Preciosa la intención, desesperante la actitud del berrendo, que no presagiaba lo mejor. Pero no fue así, y no gracias al animal, muerto en vida, sino a un inspirado Morante, que, olvidando lo que tenía delante, plantó un homenaje a José en los desplantes y formas, mientras sentaba cátedra de cómo arrancar una oreja a un toro que perfectamente podría haber sido devuelto.

Un marmolillo salió en primer lugar, que llevaba la cara por las nubes y no paraba de puntear. Por si fuera poco, el viento soplaba de una manera muy molesta. El animal era soso y deslucido a más no poder. Pero con todo, bajo los sones de Suspiros de España dio Morante unos muletazos para que suspirara Talavera, porque sólo él saca un desdén como el que hizo en el torerísimo inicio de faena, o unos naturales tan profundos a semejante ejemplar. Le buscó las vueltas a tal punto que casi resultó prendido en un par de ocasiones. Algo distraído, aunque con más vida -cosa fácil- fue el segundo. Talavante lo bordó en una faena ligada y templada por ambas manos, con un natural eteeeerno, preciosos cambios de mano y unas bonitas luquecinas, a tenor de todo lo hecho. Se volcó en la suerte suprema, y el toro, exprimido al máximo y ya muy parado, le esperó y le dio un golpe, que le dejó baldado un buen rato. Noticia Relacionada Carteles de Santander: todo en su sitio en la gran feria del norte Rosario Pérez Gema Igual destaca «la tradición, calidad y afición» en la presentación de un serial donde destaca el gesto de Roca Rey con los victorinos y el mano a mano de arte entre Morante y Ortega Muy soso era el quinto, cuya única virtud fue la fijeza. Alejandro, ya recuperado, volvió a mostrar su mejor versión, pero con un toro a media altura que no dice nada y se defiende es muy difícil. Le echó alegría el extremeño, que anduvo muy por encima, y cortó otras dos orejas tras otra buena estocada. Buen tercio de rehiletes protagonizaron los subalternos de Tomás Rufo en el tercero, que brindó el matador al público. El toro tenía una capa parecida a la de aquel Licenciado de los Lozano que inmortalizó el Juli, y un inicio similar intentó hacerle Tomás. Pero el alcurrucén no tenía nada que ver. No humillaba ni por equivocación y no tenía apenas recorrido. Muy firme estuvo el toledano, especialmente al natural, pero el animal no duró nada. No mejoró el encierro el cierraplaza, un animal sin fuerza ni alegría al que logró engolosinar Rufo hasta hacerlo parecer mejor en sus manos. Tomás no estaba dispuesto a dejarse ganar la pelea en su casa, y eso dejó claro exprimiendo al máximo a su oponente de forma inteligente y haciendo muestra de su gran técnica. TALAVERA DE LA REINA Plaza de toros La Caprichosa. Domingo, 18 de mayo de 2025. Entrada: casi lleno. Toros de Alcurrucén, mansos, sosos y sin humillación..

Domingo, 18 de mayo de 2025. Entrada: casi lleno. Toros de Alcurrucén, mansos, sosos y sin humillación.. Morante de la Puebla, de gris y oro. Pinchazo, estocada corta perpendicular y descabello (silencio). Estocada (oreja).

de gris y oro. Pinchazo, estocada corta perpendicular y descabello (silencio). Estocada (oreja). Alejandro Talavante, de azul y oro. Estocada (dos orejas). Estocada (dos orejas).

de azul y oro. Estocada (dos orejas). Estocada (dos orejas). Tomás Rufo, de azul marino y oro. Dos pinchazos, media y descabello (silencio). Estocada (dos orejas).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión