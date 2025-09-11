Adiós al duelo más esperado con Roca: Morante causa baja en Valladolid

Pasadas las siete de la tarde, el apoderado de Morante comunicaba a la empresa Tauroemoción la caída del cartel del sevillano en la corrida de este viernes, que había levantado una expectación histórica: nueve años después, en el coso de Zorrilla se había colgado el 'No hay billetes', lo que no sucedía desde 2016 con José Tomás. Enseguida se corrió la voz por el tendido pucelano: «Que Morante no viene».

El maestro de La Puebla se había resentido de la cornada en Pontevedra, con problemas en la cicatrización, inflamación y dolor. José Antonio Morante y Andrés Roca Rey ya no se verán las caras ni hoy en Valladolid ni mañana en Albacete (en otra tarde de entradas agotadas) tras el morbo despertado por su encontronazo en El Puerto. La intención del cigarrero, que se perderá también Murcia y Guadalajara, es reaparecer en la Feria de Salamanca.

Un verdadero jarro de agua fría para el sector taurino. Según reza el parte la herida sufrida por el Genio de la Puebla el pasado 10 de agosto presenta una «cicatrización en evolución complicada con inflamación de tejidos blandos» que diagnostica como «miotendinitis de abductores», y recomienda «reposo de actividad física de medianos y grandes esfuerzos así como tiempos prolongados de bipedestación y sedestación». Lo que le tendrá alejado de los ruedos una semana, tras perder casi todo agosto.

El cigarrero sufrió un percance el día indicado en Pontevedra, que le tuvo casi veinticinco días fuera de las plazas, hasta su ansiada reaparición en Melilla, junto a Juan Ortega y Olga Casado. Tras eso, toreó en Aranjuez, Don Benito y Navalcarnero, con triunfos y orejas cada tarde.