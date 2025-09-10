Revolución en la taquilla: el morbo de ver juntos a Morante de la Puebla y Roca Rey

Suscríbete a
Después de los tambores de guerra de hace un mes en El Puerto de Santa María, las dos grandes figuras del momento se ven la caras dos tardes consecutivas: el viernes, en Valladolid; el sábado, en Albacete. El cartel de 'No hay billetes' ya está asegurado en ambas: ¿ajuste de cuentas?

Tambores de guerra antes de darse la mano

Morante señala con el dedo a Roca Rey en el callejón del Puerto de Santa María el 9 de agosto
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Madrid

La polémica se agita. La saga continúa... Sin Alatristes de toledana al cinto, pero sí con espadas en alto. Después de su encontronazo de hace un mes en El Puerto de Santa María, Morante de la Puebla y Roca Rey se ven ... las caras esta semana en las arenas, con la palabra afilada de un 'veto' negado por el peruano, con el hierro candente de un quite, con el guasón olor a un purito en el aire; con ese «no sé cómo será en tu país», con Perú y España, países hermanos, frente a frente en ese desafío entre las dos grandes figuras que trascienden el albero. Aquí el duelo no es solo de muletazos ni entradas, sino de orgullo y ambiciones. De ese 'estar mejor que el otro' que agita el corazón de los toreros. Pero con el paisaje de fondo de la taquilla y el saber que el Cóndor ha sido en la última época el rey de ella y el de mayor caché. Y con Morante, a sus casi treinta años de alternativa, con más tirón que nunca.

