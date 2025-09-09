Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sigue aquí la sesión de control al Gobierno en el Senado

toro a toro

Quien quiera exigencia que se quede en Madrid: la felicidad de Navalcarnero con Morante, Borja y Jarocho a hombros

El de La Puebla regala su torería en tarde de mucho obsequio, el de Espartinas brinda sin espada una de las faenas de su temporada y el de Burgos se lleva de calle al público, que llenó la cubierta, con un generoso presidente

Lluvia de toreo y orejas en el día grande de Extremadura

Jarocho, Morante y Borja Jiménez salen a hombros
Jarocho, Morante y Borja Jiménez salen a hombros ABC
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Navalcarnero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se anunciaba Morante en Madrid después de su tarde del sábado en Aranjuez y antes de su doble cita en Las Ventas el 12 de octubre. A su reclamo, y al de los populares precios de Navalcarnero, la cubierta de Félix Colomo se colmó ... de expectación. Desde las cinco de la tarde, la hora de Lorca, hacían cola los aficionados para ocupar los lugares de privilegio, que las entradas eran sin numerar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app