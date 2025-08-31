La ola de calor se traslada en septiembre a los teatros españoles

La escena madrileña, con alguna excepción, como 'Un dios salvaje', de Yasmina Reza (Alcázar), ha bajado el telón durante el mes de agosto. Y si en el mes que hoy termina se vivió una asfixiante ola de calor en la calle, en septiembre ... se trasladará a la cartelera, caldeada por las varias decenas de estrenos y reposiciones que se anuncian para este mes (y que seguirán con el mismo ritmo en octubre). Entre los títulos que regresan a las tablas este mes destacan 'Carmen, nada de nadie' (Pavón), que rescata la figura de Carmen Díez de Rivera, clave en la Transición; 'Los cuernos de don Friolera', de Valle-Inclán (Canal); 'Escenas de la vida conyugal' (Rialto), con un incombustible Ricardo Darín; 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', de Rainer W. Fassbinder, dirigida por Rakel Camacho y protagonizada por Ana Torrent (Bellas Artes); 'Vuela' (Gran Vía), el homenaje de Sara Baras a Paco de Lucía; '1936' (Valle-Inclán), la premiada función dirigida por Andrés Lima; 'Orlando', de Virginia Woolf, en el montaje de Teatro de Fondo (Pavón); 'Un monstruo viene a verme' (Fígaro), una producción de La Joven; o El Brujo, que presentará en el Alcázar en días alternos varios de sus espectáculos.

Es difícil hacer una selección de los estrenos de este mes de septiembre, pero hay que intentarlo. Albert Boadella dirige una zarzuela de nueva creación 'El orgullo de quererte' (Teatros del Canal). Este espacio acogerá también a finales de mes al Teatro General San Martín de Buenos Aires, una de las grandes instituciones culturales argentinas, que presentará 'La verdadera historia de Ricardo III', una versión del texto de William Shakespeare dirigida por el siempre desafiante Calixto Bieito. El Teatro Fernán Gómez levanta el telón con un clásico contemporáneo: 'American Buffalo', de David Mamet, dirigido por Ignasi Vidal e interpretada por Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo. La temporada de musicales arranca con 'Cabaret', el mítico título creado por John Kander y Fred Ebb, en una versión inmersiva que triunfa en Londres y Nueva York, y que aquí transformará el Teatro Albéniz Universal Hotel en el cabaret canalla del Berlín de los años treinta del siglo pasado Kit Kat Club. El Teatro Real, por su parte, repondrá la producción de 'Otelo', de Giuseppe Verdi, que firma David Alden. Nicola Luisotti es el director musical.

La Abadía inicia su temporada con 'El Dragón de Oro', una tragedia contemporánea performática con tono grotesco de Roland Schimmelpfennig, y 'Los amores feroces', un texto de Octavio Paz dirigido por Rosario Ruiz Rodgers. Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro Clásico levanta el telón del curso con 'Fuenteovejuna', el inmortal texto de Lope de Vega que ha puesto en escena Rakel Camacho y que se estrenó en el Festival de Almagro.

La danza tendrá su espacio en la cartelera este mes de septiembre. Además de Sara Baras, dos grandes damas del flamenco estarán en el Centro Coreográfico Canal: Eva Yerbabuena, con 'Yerbagüena (oscuro brillante'; y María Pagés, con 'De Scheherezade'.