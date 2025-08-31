Suscríbete a
La ola de calor se traslada en septiembre a los teatros españoles

Un sinfín de estrenos y reposiciones se suceden en este principio de temporada

'Un dios salvaje', las inesperadas consecuencias de una riña entre niños

Joaquín Furriel es Ricardo III en 'La verdadera historia de RicardoIII'
Joaquín Furriel es Ricardo III en 'La verdadera historia de RicardoIII' Carlos Furman
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

La escena madrileña, con alguna excepción, como 'Un dios salvaje', de Yasmina Reza (Alcázar), ha bajado el telón durante el mes de agosto. Y si en el mes que hoy termina se vivió una asfixiante ola de calor en la calle, en septiembre ... se trasladará a la cartelera, caldeada por las varias decenas de estrenos y reposiciones que se anuncian para este mes (y que seguirán con el mismo ritmo en octubre). Entre los títulos que regresan a las tablas este mes destacan 'Carmen, nada de nadie' (Pavón), que rescata la figura de Carmen Díez de Rivera, clave en la Transición; 'Los cuernos de don Friolera', de Valle-Inclán (Canal); 'Escenas de la vida conyugal' (Rialto), con un incombustible Ricardo Darín; 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', de Rainer W. Fassbinder, dirigida por Rakel Camacho y protagonizada por Ana Torrent (Bellas Artes); 'Vuela' (Gran Vía), el homenaje de Sara Baras a Paco de Lucía; '1936' (Valle-Inclán), la premiada función dirigida por Andrés Lima; 'Orlando', de Virginia Woolf, en el montaje de Teatro de Fondo (Pavón); 'Un monstruo viene a verme' (Fígaro), una producción de La Joven; o El Brujo, que presentará en el Alcázar en días alternos varios de sus espectáculos.

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

