'Un dios salvaje', las inesperadas consecuencias de una riña entre niños

En los últimos doce meses, y salvo algún pequeño paréntesis, Luis Merlo, Natalia Millán, Clara Sanchis y Juan Antonio Lumbreras han compartido el escenario y los camerinos del Teatro Alcázar de Madrid; eran los intérpretes de 'Conspiranoia', una función escrita por ... Jordi Casanovas y Marc Angelet. Les debe haber gustado la experiencia, porque reinciden los cuatro, esta vez con uno de los textos más destacados de Yasmina Reza, a su vez una de las voces más importantes del teatro internacional de las últimas décadas: 'Un dios salvaje'. «La premisa fundamental para nuestro nuevo proyecto -explica Luis Merlo- era encontrar una función en la que pudiéramos repetir los cuatro, porque estuvimos toda la temporada muy a gusto. Nos entendemos muy bien y hay una química muy clara entre nosotros». El actor habló con su hermano y su productor de siempre, Pedro Larrañaga, y le dijo que quería algo parecido a 'Un dios salvaje'; éste fue más allá y dijo que algo parecido no, que sería 'Un dios salvaje' la obra que pondrían en pie esta temporada (ya lo hizo hace cerca de veinte años, con Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Pere Ponce y Antonio Molero).

'Un dios salvaje' ('Le Dieu du Carnage') se estrenó en diciembre de 2006 en Zurich. Yasmina Reza ya había estrenado por entonces 'Tres versiones de la vida', 'Una comedia española' y, sobre todo, 'Arte', la función que consagró a la autora francesa. La obra cuenta la historia de dos parejas. El hijo de una de ellas, de once años, le ha roto dos dientes al hijo de la otra al golpearle con un palo, y ellos se reúnen para tratar de resolver lo más civilizadamente la situación. Pero lo que empieza siendo una velada muy políticamente correcta se convierte con el paso de los minutos en un auténtico volcán donde todos arremeten contra todos, y donde los cuatro sacan ese 'dios salvaje' que el ser humano, dice uno de los personajes, lleva dentro: «Yo creo en un dios salvaje. Es él quien nos gobierna, sin solución de continuidad, desde la noche de los tiempos».

«Mi padre y mi abuelo -dice Luis Merlo, en referencia a Carlos Larrañaga e Ismael Merlo- siempre decían que les gustaba mucho tocar el corazón de la gente, tocar la boca de la gente con las risas y tocarles el corazón al final. Pero en esta función se les toca desde el principio. Es un texto magnífico».

¿De qué va la obra? «De nada y de todo, de la condición humana», responde Natalia Millán. «Yasmina Reza -completa Merlo- tiene la carpintería teatral instalada en su cabeza. Es una gran novelista, pero sobre todo es una eminente autora de teatro: de una anécdota es capaz de crear un 'capolavoro', como hizo en 'Arte' con un cuadro blanco. ¿Qué es 'Un dios salvaje'? Un flash, trata un día normal en la vida de la gente».

«Una de las cosas que me divierte más -sigue la actriz- es que en principio los cuatro creen saber quiénes son y cómo son, pero conforme transcurre la función se van dando cuenta de que lo que pensamos que somos no tiene nada que ver con la realidad; que creemos que controlamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, pero de repente todo se descoloca. Para el actor este viaje es muy rico, nos permite pasar por muchísimos estados anímicos y muchísimas reacciones; trabajas con una paleta muy amplia».

'Un dios salvaje' es una alambicada partitura que exige de sus intérpretes la precisión de un afinado cuarteto de cámara. «Entre nosotros hay mucha complicidad -reconoce Natalia Millán-. Clara, Luis y yo nos conocemos desde hace muchos años, y Juanan se ha convertido en uno más de la familia. Y hay complicidad, y algo maravilloso que desde fuera puede...» Le interrumpe Luis Merlo: «Hay naturalidad. Nos mostramos como somos y eso también es una ventaja; permite estar con gente con la que no tienes que fingir, que mostrar ninguna pose. Si un día te dicen: 'Estoy de mala leche', te metes en tu camerino y no pasa nada. Hay respeto en la convivencia».

La función, aseguran ambos, es muy compleja; «el texto tiene un calado enorme, y conforme convives con él y con los personajes vas descubriendo cosas nuevas, entre ellas que cada palabra está puesta por algo concreto; que no hay nada azaroso, que todo tiene un porqué y un para qué».

Coinciden Luis Merlo y Natalia Millán en el elogio a Tamzin Townsend, la directora de la función -ya dirigió la puesta en escena de 2008-. «Hubiera sido imposible, con el poco tiempo que hemos tenido, haber puesto en pie esta obra si no hubiéramos contado con alguien que la conociera tan bien como ella», dice Luis Merlo. «Además de directora ha sido casi una psicóloga -añade Natalia Millán- que ha sabido cómo tratarnos en cada momento; y es una mujer divertidísima». «Ha entendido que somos cuatro personas sensibles, y ha ido con todo el cuidado del mundo», acota Merlo.

Entrados en el terreno de las confesiones, los dos actores admiten sus inseguridades -comunes a todos, o casi todos, los intérpretes-. «Yo estaba -dice Natalia Millán- con otro proyecto, 'Cleopatra enamorada', que hice en Mérida hace un mes aproximadamente, y tenía dudas: '¿Podré con esto?', pero me abandoné en sus manos y descubrí a una persona divertida, sensible, empática, brillantísima, con un gran sentido del humor; es una persona luminosa pero no le ha tenido miedo a la oscuridad del texto, y le ha metido mano sin ningún tipo de prejuicio ni de pudor».