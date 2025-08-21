Suscríbete a
ABC Cultural

'Un dios salvaje', las inesperadas consecuencias de una riña entre niños

Luis Merlo, Natalia Millán, Juan Antonio Lumbreras y Clara Sanchis interpretan, dirigidos por Tamzin Townsend, la obra de Yasmina Reza

Yasmina Reza: «Me niego a creer que la mitad de los franceses sean extremistas»

Luis Merlo, Natalia Millán, Juan Antonio Lumbreras y Clara Sanchis
Luis Merlo, Natalia Millán, Juan Antonio Lumbreras y Clara Sanchis ABC
Madrid

En los últimos doce meses, y salvo algún pequeño paréntesis, Luis Merlo, Natalia Millán, Clara Sanchis y Juan Antonio Lumbreras han compartido el escenario y los camerinos del Teatro Alcázar de Madrid; eran los intérpretes de 'Conspiranoia', una función escrita por ... Jordi Casanovas y Marc Angelet. Les debe haber gustado la experiencia, porque reinciden los cuatro, esta vez con uno de los textos más destacados de Yasmina Reza, a su vez una de las voces más importantes del teatro internacional de las últimas décadas: 'Un dios salvaje'. «La premisa fundamental para nuestro nuevo proyecto -explica Luis Merlo- era encontrar una función en la que pudiéramos repetir los cuatro, porque estuvimos toda la temporada muy a gusto. Nos entendemos muy bien y hay una química muy clara entre nosotros». El actor habló con su hermano y su productor de siempre, Pedro Larrañaga, y le dijo que quería algo parecido a 'Un dios salvaje'; éste fue más allá y dijo que algo parecido no, que sería 'Un dios salvaje' la obra que pondrían en pie esta temporada (ya lo hizo hace cerca de veinte años, con Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Pere Ponce y Antonio Molero).

