Dos teatros ucranianos, premiados en los International Opera Awards

Dos teatros ucranianos, el Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet de Leópolis y el Teatro de Ópera y Ballet de Odesa, han recibido el premio a Mejor Teatro de Ópera en la gala de los International Opera Awards, que se ha celebrado esta noche en el Teatro Real (que consiguió el mismo galardón en la pasada edición de los premios).

Con este galardón, que por primera vez comparten dos instituciones, se querido reconocer su valor y resistencia al seguir activos a pesar de la situación bélica que sufre Ucrania tras la invasión del país por las tropas rusas. Aunque la invasión obligó a ambos teatros a cerrar inicialmente, los dos han reabierto recientemente y han vuelto a poner en escena producciones de categoría mundial. Los responsables de ambos escenarios recibieron el galardón mientras escuchaban la ovación del público del Teatro Real puesto en pie.

Otros de los galardonados han sido el italiano Daniele Rustioni como mejor director de orquesta; el noruego Stefan Herheim (del que la temporada pasada pudo verse en el Teatro Real su maravillosa producción de 'La Cenerentola') como mejor director de escena; y el canadiense Michael Levine como mejor escenógrafo.

En el capítulo de voces, fueron premiados el tenor samoano Pene Pati (premio de los lectores de la revista Opera), la soprano británica Nardus Williams (mejor talento emergente), la soprano francesa Sabine Devieilhe (mejor voz femenina) y el barítono francés Stéphane Degout (mejor voz masculina).

El premio al liderazgo del Good Governance Institute se concedió a Nicholas Payne, que dirige Opera Europa desde 2003 y que anteriormente estuvo al frente de la English National Opera y la Royal Opera House, y el premio a la filantropía se otorgó a Aline Foriel-Destezet por su continuo apoyo a la música y la ópera.

El galardón a la mejor nueva producción se lo llevó el montaje presentado en Glyndebourne de las óperas 'La Voix humaine' y 'Les Mamelles de Tirésias', ambas de Francis Poulenc, y bajo la dirección escénica de Laurent Pelly. El galardón a la mejor grabación de una ópera completa fue para la de la opereta de Jacques Offenbach 'Le Voyage dans la lune', dirigida por Pierre Dumoussaud con el coro y la orquesta National Montpellier Occitane. En el capítulo de grabación de recital, se llevó el premio 'Baritenor', del estadounidense Michael Spyres.

Aspecto del Teatro Real antes de la gala, Xabier Anduaga y Sabina Puértolas durante su actuación, y Joan Matabosch Javier y Elena del Real

La legendaria mezzosoprano británica Dame Janet Baker, de 89 años, recibió el premio al conjunto de una vida. Con cerca de treinta años de carrera, Janet Baker fue una de las más exquisitas cantantes del Reino Unido. En su discurso de agradecimiento del premio, grabado en vídeo, la mezzo dijo: «Vuelvo la vista atrás a mis años de trabajo y los recuerdo con alegría. De todos mis colegas aprendí algo útil y valioso, y a todos y cada uno los echo de menos. Esta noche es un regalo muy especial para mí, y solo tengo una palabra, sincera, para el jurado de los International Opera Awards, para la revista Opera de todos mis colegas, y echo mucho de menos a cada uno de ellos. Siento que esta noche es un regalo muy especial para mí«. A los miembros de los Premios Internacionales de la Ópera, a la revista Opera, y a Petroc Trelawny, que ha hablado tan bien de mí».

Se refería Dame Janet Baker al periodista de la BBC que presentó la gala, celebrada por primera vez fuera del Reino Unido, y primera que se celebra con público desde 2019. Los premios fueron creados en 2012 por el filántropo Harry Hyman en colaboración con la revista británica Opera, y se han convertido en un referente en el mundo de la lírica.

La gala contó con las actuaciones de las sopranos Barno Ismatullaeva, Sabina Puértolas, Jessica Pratt y Nardus Williams, y los tenores Xabier Anduaga y Francesco de Muro, acompañados por el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, bajo la dirección de José Miguel Pérez Sierra. En los atriles, obras como 'La vida breve', 'Madama Butterfly', 'La tabernera del puerto', 'Lucia di Lammermoor', 'Macbeth', 'I Puritani', 'El barbero de Sevilla', 'Le nozze di Figaro' y 'Doña Francisquita'.

International Opera Awards Palmarés

Dirección musical

Daniele Rustioni

Escenografía

Michael Levine

Ópera digital

'Upload' (Ópera Nacional de Holanda)

Dirección de escena

Stefan Herheim

Igualdad de oportunidades e impacto

Foundation Studio (Cape Town Opera)

Cantante femenina

Sabine Devieilhe

Festival del año

Santa Fe Opera

Liderazgo

Nicholas Payne

Toda una vida

Dame Janet Baker

Cantante masculino

Stéphane Degout

Nueva producción

Glyndebourne: 'La Voix humaine' / 'Les Mamelles de Tirésias' (Director: Laurent Pelly)

Teatro de Ópera

Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet de Leópolis (Ucrania) y Teatro de Ópera y Ballet de Odesa (Ucrania)

Filantropía

Aine Foriel-Destezet

Premio de los lectores

Pene Pati

Grabación (Ópera completa)

Offenbach: 'Le Voyage dans la lune' (Choeur et Orchestre National Montpellier Occitane/Bru Zane) CD

Grabación (Recital)

Michael Spyres: Baritenor (Erato)

Ópera redescubierta

Dallapiccola: 'Ulisse' (Oper Frankfurt)

Talento emergente

Nardus Williams (soprano)

Sostenibilidad

Ópera de Gotemburgo

Estreno mundial

'The Time of our Singing' (Kris Defoort /La Monnaie De Munt)